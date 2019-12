FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.12.2019 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2050 (1850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1850 (1705) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES BRITVIC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1070 (1050) PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES FORTERRA PLC WITH 'BUY' - TARGET 340 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES IBSTOCK WITH 'BUY' - TARGET 289 PENCE - HSBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 920 (800) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 600 (625) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2850 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2850 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HELICAL PRICE TARGET TO 450 (415) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MARKS & SPENCER TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 200(165)P - JPMORGAN RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 904 (846) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MAINFIRST RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1400 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE RAISES GREAT PORTLAND TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 921 (842) PENCE - PEEL HUNT INITIATES IAG WITH 'BUY' - TARGET 665 PENCE - RPT/MAINFIRST RAISES IAG TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - UBS CUTS BT GROUP TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 165 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob