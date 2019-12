Mit gleich drei Aktien können Anleger in Deutschland auf den Zukunftstrend zu computergestützter Bildverarbeitung setzen. Das haben die einzelnen Papiere zu bieten.

2019 war ein schwieriges Jahr für die Industrie: Der Handelsstreit zwischen den USA und China, die Unwägbarkeiten des Brexits und die Krise der Autobranche drückten auf die Stimmung. Besonders spüren das Unternehmen, die Investitionsgüter herstellen, also Maschinen, die andere Unternehmen für ihre Produktion einsetzen. Denn an Investitionen in Technologie sparen Firmen zuerst, wenn die Konjunktur sich eintrübt.

Logisch also, dass selbst Unternehmen der Zukunftsbranche maschinelles Sehen unter Druck gerieten. Die computergestützte Bildanalyse wird etwa eingesetzt, um Kennzeichen für Mautsysteme automatisch zu erfassen oder Autoteile auf Fehler zu prüfen. Eigentlich ist der Sektor ein Wachstumsfeld, der technische Fortschritt ermöglicht immer mehr Anwendungsgebiete. 2019 aber verzeichnete der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) für die Branche ein deutliches Umsatzminus.

Die schlechtere Lage prägt auch die Kurse der börsennotierten Branchenfirmen: Die Aktien von Isra Vision, Basler und Stemmer Imaging tendieren seit zwei Jahren nur seitwärts (siehe Grafik). Dabei bleibt das Potenzial der Technologie groß. Die aktuelle Wachstumsdelle gibt den Unternehmen in dem zersplitterten Markt sogar die Möglichkeit, günstig zuzukaufen und Marktanteile zu gewinnen.

Isra Vision

Größer eingekauft hat im August etwa der notorisch knausrige TecDax-Wert Isra Vision. Der rund zehn Millionen Euro teure Kamerahersteller Photonfocus bringt den Darmstädtern wichtiges Know-how und sorgt ...

