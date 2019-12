München (ots) -Am Dienstagabend um 22:45 Uhr begrüßen Judith Rakers und Giovanni diLorenzo, Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, BettinaBöttinger, das Moderatorinnen-Duo Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmersowie Katrin Bauerfeind mit ihren Talkshows seit 24. September 2019die Zuschauer im Ersten.Im nächsten Jahr werden sich auch der SWR und der BR mit Talkformatenaus den Dritten Programmen an "TALK am Dienstag" beteiligen.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Ichfreue mich, dass die ebenso bekannten wie erfolgreichen Talksendungenaus den Dritten auch im nächsten Jahr ihre Premiere am Dienstag um22.45 Uhr im Ersten haben. Mit den beiden Neuzugängen vom SWR und demBR können sich die Zuschauer im Ersten am Dienstagabend aufabwechslungsreiche wie unterhaltsame Gesprächsrunden aus fast allenRegionen Deutschlands freuen."Voraussichtlich wird die Reihe Anfang März 2020 mit neuen Sendungenbeginnen. Die genaue Reihenfolge und die beiden zusätzlichen Formate werden rechtzeitig bekannt gegeben.Pressekontakt:Presseservice Das ErsteE-Mail: presseservice@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4460759