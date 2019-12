USD/CHF verzeichnet am Freitag einen leichten Gewinn - Anhaltende Handelsunsicherheit und verhaltene USD Nachfrage - Fokus bleibt weiterhin auf den monatlichen US Arbeitsmarktdaten - Der USD/CHF wird am Freitag mit der frühen europäischen Sitzung leicht positiv gehandelt, während das Geschehen auf den Bereich unter 0,9900 begrenzt wird. Das Paar ...

