München (ots) - Weltweit nutzen heute mehr als 100 Millionen zahlende Prime-Mitglieder in 19 Ländern das breite Angebot an Prime-Vorteilen - und es werden jährlich mehr. Mitglieder in Deutschland und Österreich gehören dabei weltweit zu den aktivsten Nutzern der Versandvorteile und Unterhaltungsangebote und haben in 2019 so oft wie nie zuvor die Vorteile aus Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Twitch Prime wahrgenommen. Und auch Shopping steht hoch im Kurs: Mehrere zehn Millionen Prime-Bestellungen wurden von Prime-Mitgliedern in Deutschland und Österreich im vergangenen Jahr getätigt.Außerdem gab es folgende Prime-Neuheiten in 2019:- Volljährige Auszubildende in Deutschland und Österreich könnenseit September von den Vorteilen einer PrimeStudent-Mitgliedschaft profitieren- Erst anprobieren, dann zahlen? Kein Problem - mit Prime Wardrobehaben Prime-Mitglieder die Möglichkeit, sich innerhalb vonsieben Tagen nach Empfang der Lieferung für oder gegenFashion-Artikel zu entscheiden und bezahlen ausschließlich jene,die sie behalten- Seit April erhalten Prime-Mitglieder 10 Prozent Reiseguthabenbei www.Booking.com/amazonprime für den nächsten Urlaub, sowiezusätzlich den "Genius"-Status und profitieren dadurch vonvielen Reisevorteilen, darunter mindestens 10 ProzentGenius-Rabatt auf ausgewählte Zimmer Produkt-Lieblinge 2019Hoch im Kurs bei den Prime-Mitgliedern in Deutschland und Österreich lagen in diesem Jahr neben Amazon Devices wie dem Echo Dot und dem Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung vor allem Speicherkarten (z.B, die SanDisk Ultra 64GB), Smart Home-Produkte (z.B. der OSRAM Smart+ Plug) sowie Foto- und Druckerzubehör (z.B. HP Druckerpatronen). Milch und Bier sind die Top-Seller bei Prime Now, während Gurken und Bananen zu den meistverkauften Produkten bei AmazonFresh zählen. Bei den Geschenken geht es etwas bunter zu: 2019 verschenkten Prime-Mitglieder unter anderem am häufigsten das Brettspiel Azul, das Spiel des Jahres 2018 und Michelle Obamas Bestseller Biografie "BECOMING: Meine Geschichte".Prime Reading 2019Apropos Bücher: Deutsche Prime-Mitglieder lieben Romantik-Titel. "Hochzeit aus heiterem Himmel", "Eine Prise Sommerglück" und "Who is Hunter"" gehören zu den am häufigsten über Prime Reading gelesenen Titeln in 2019. Doch auch Klassiker wie "Harry Potter und der Stein der Weisen" sind bei den Prime-Mitgliedern nach wie vor sehr beliebt. Dieser Titel gehört unter anderem zu den Büchern, die am häufigsten von Prime-Mitgliedern ausgeliehen wurden.Amazon Music 2019Unter den am meisten gestreamten Songs auf Amazon Music befinden sich zwei deutsche Titel: "Einmal" von Mark Forster und "Vincent" von Sarah Connor. Beide Künstler haben auch die diesjährigen beliebtesten Alben bei Amazon Music in Deutschland veröffentlicht: LIEBE von Mark Forster und HERZ KRAFT WERKE (Deluxe Version) von Sarah Connor. Prime-Mitglieder können sich zusätzlich auf eine extra Portion Mark Forster freuen - am 9.12.2019 findet ein exklusives Prime-Weihnachtskonzert in seiner Heimatstadt Kaiserslautern statt. Kunden können unter www.amazon.de/primexmaslive das Konzert live streamen.Prime Video 2019Prime-Kunden lieben Jack Ryan: Tom Clancy's Jack Ryan kehrte dieses Jahr mit einer zweiten Staffel zu Prime Video zurück und versammelte dabei am Startwochenende so viele Zuschauer vor den Bildschirmen wie noch keine Amazon Original Serie zuvor. The Marvelous Mrs. Maisel ist mit 27 Preisen, davon 16 Emmy und 3 Golden Globes, die am meisten ausgezeichnete Amazon-Serie 2019.Twitch Prime 2019Weltweit waren die beliebtesten Twitch Prime-Angebote der Prime-Mitglieder in diesem Jahr in-game Elemente für League of Legends und Grand Theft Auto Online sowie ein Jahresabonnement für Nintendo Switch Online. Zusätzlich hatten Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt monatlich Zugriff auf eine Auswahl an kostenlosen Spielen. Die Spiele Pikuniku, Downwell, Liebe Esther und Hyper Light Drifter waren dabei besonders beliebt.Alle Datenpunkte sind Deutschland- und Österreich-spezifisch, sofern nicht anders angegeben. Best of Prime analysiert, wie Prime-Mitglieder ihre Prime-Vorteile zwischen dem 1. Oktober 2018 und dem 30. September 2019 weltweit genossen haben. Die in den Ergebnissen aufgeführten Informationen enthalten Daten auf kollektiver Ebene, ohne dass personenbezogene Daten von bestimmten Prime-Mitgliedern angezeigt werden.Weiteres Bildmaterial ist unter https://bit.ly/2qq9Y50 verfügbar.