BERLIN (Dow Jones)--SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die SPD zu einem besseren Umgang miteinander und zu einem neuen Parteistil aufgefordert. "Wir müssen einen alten Stil in dieser Partei überwinden, der Egoshooter und Einzelkämpfer in den Mittelpunkt stellt", sagte Klingbeil in seiner Rede beim SPD-Bundesparteitag in Berlin. "Diese Partei braucht Teamgeist und keine Leute, die breitbeinig durch Berlin laufen und alles wissen", sagte Klingbeil, der auch unter der neuen Parteispitze Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans Generalsekretär bleiben soll.

"Wir haben uns oft nicht von der besten Seite präsentiert", monierte Klingbeil, der "die Ruppigkeit und den Umgang in der SPD" beklagte. "Heute muss Schluss damit sein", forderte Klingbeil. "Wir brauchen ein anderes Bild. Diese Partei muss für Geschlossenheit stehen."

Die vergangenen zwei Jahre seien keine einfachen Jahre gewesen, konstatierte er und nannte unter anderem die "bitteren Wahlniederlagen" und die jeweiligen Rücktritte von Martin Schulz und Andrea Nahles von dem Spitzenamt der SPD. Man habe aber eine Menge verändert und müsse einen Kurs der Erneuerung weiterführen. "Die Umfragen nerven, aber wir dürfen nicht nachlassen, jetzt einen geraden Weg zu gehen."

Delegierte wählen Parteispitze

Ausdrücklich verteidigte er die Entscheidung, den SPD-Vorsitz per Mitgliederbefragung zu bestimmen und dafür eine Doppelspitze vorzusehen. "Wir haben gezeigt, dass der Weg richtig war, die Mitglieder in den Mittelpunkt zu stellen", sagte Klingbeil.

Am Nachmittag wollen die 600 Delegierten des Parteitags Esken und Walter-Borjans offiziell zu neuen Parteivorsitzenden wählen. Eine Entscheidung über die große Koalition soll aber bei dem Parteitag nicht fallen. Laut dem Leitantrag für die Veranstaltung, über den am Freitagabend abgestimmt werden soll, will die SPD allerdings unter anderem mehr Investitionen, Änderungen beim Klimaschutzpaket und einen höheren Mindestlohn zur Voraussetzung für einen Fortbestand der Koalition machen.

Bei dem Parteitag soll auch die übrige Führungsspitze der Partei neu gewählt werden. Neben der erneuten Wahl Klingbeils zum Generalsekretär ist vorgesehen, dass die Zahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden von sechs auf drei gesenkt wird. Dafür gibt es aber mit Klara Geywitz, Anke Rehlinger, Kevin Kühnert und Hubertus Heil vier Kandidaten. Der SPD-Vorstand hat Geywitz und Rehlinger für die Posten empfohlen, sodass der Parteitag für den dritten Posten zwischen Kühnert und Heil entscheiden soll. Diskutiert wird aber auch noch eine Anhebung der Zahl der Vizeposten auf vier.

December 06, 2019

