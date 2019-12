Oldenburg (www.fondscheck.de) - Nach dem Offenbarungseid der Politik zum Thema Rente darf man für die kommenden Jahre einige Bewegung auf diesem Gebiet vorhersagen, so die Experten von LOYS.Mit der Einführung einer so genannten "Grundrente" - in Wahrheit sei es eine Sozialhilfe - bestätige die Bundesregierung das seit Jahrzehnten prognostizierte Scheitern des deutschen Rentensystems. Angesichts der schwerwiegenden demographischen Umwälzungen habe das Umlagesystem, welches gerne beschönigend als "Generationenvertrag" bezeichnet werde, auf Grund laufen müssen. Ein stetig wachsender Teil der durch die Reformen der Agenda 2010 bereits deutlich reduzierten Rentenansprüche müsse aus dem steuerfinanzierten Staatshaushalt bezahlt werden. Im Bundeshaushalt für das Jahr 2020 seien ca. 42% für den Umverteilungsposten Arbeit & und Soziales vorgesehen; Tendenz steigend. ...

