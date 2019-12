Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Swiss Re anlässlich des Verkaufs von ReAssure auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 109 Franken belassen. Analyst Kamran Hossain sprach in Anspielung auf den Namen der Tochter von einem "beruhigend guten Deal". Die Schweizer hätten damit genügend Mittel für ein größeres Aktienrückkaufprogramm, so der Experte in seiner am Freitag vorliegenden Studie./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2019 / 03:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2019 / 03:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-12-06/12:39

ISIN: CH0126881561