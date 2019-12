London (www.aktiencheck.de) - Aufgrund der sich immer noch hinziehenden Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir noch einmal eine Phase sehen werden, in denen Anleger Risiken an den Kapitalmärkten meiden, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...