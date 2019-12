PREOS Real Estate AG: 7,50-Prozent-Wandelanleihe mit platziertem Volumen von bereits EUR 139,4 Mio. DGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission PREOS Real Estate AG: 7,50-Prozent-Wandelanleihe mit platziertem Volumen von bereits EUR 139,4 Mio. 06.12.2019 / 12:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PREOS Real Estate AG: 7,50-Prozent-Wandelanleihe mit platziertem Volumen von bereits EUR 139,4 Mio. Leipzig, 6. Dezember 2019 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) hat bei ihrer 7,50-Prozent-Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A254NA6) bereits ein Emissionsvolumen in Höhe von rd. EUR 139,4 Mio. erreicht. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland (einschließlich Bezugsangebot und Mehrbezugsrechtsoption) sind Schuldverschreibungen im Volumen von insgesamt EUR 8,8 Mio. gezeichnet worden. Darüber hinaus konnte im bisherigen Verlauf der internationalen Privatplatzierung ein Volumen von rd. EUR 22,9 Mio. bei ausgewählten qualifizierten Anlegern platziert werden. Bereits vor Beginn des öffentlichen Angebots waren zudem Schuldverschreibungen im Volumen von rd. EUR 107,8 Mio. im Rahmen einer Vorabplatzierung gegen Sacheinlage bei der Mehrheitsaktionärin der PREOS (publity AG) platziert worden. Das Maximalvolumen der Wandelanleihe beträgt EUR 300 Mio. Die PREOS-Wandelanleihe 2019/2024 verfügt über einen Zinskupon von 7,50 Prozent p.a. Die Rückzahlung am Laufzeitende, zum 9. Dezember 2024, erfolgt zu 105,0 Prozent des Nennbetrags von EUR 1.000 je Schuldverschreibung, sofern nicht in PREOS-Aktien gewandelt wurde. Die Wandlungsmöglichkeit in PREOS-Aktien besteht in bestimmten Wandlungsperioden in den Jahren 2021 bis 2024. Der anfängliche Wandlungspreis beläuft sich auf EUR 9,90. Die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist ab dem 9. Dezember 2019 vorgesehen. Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG, kommentiert: "Wir freuen uns über das Platzierungsergebnis und über das Vertrauen der Anleger in unsere Gesellschaft. Es bedeutet für uns einen signifikanten zusätzlichen Mittelzufluss für den zügigen Ausbau unseres Immobilienportfolios. Somit können wir Marktopportunitäten flexibel nutzen." Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Bei den in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapieren handelt es sich um ein Produkt, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nicht an Personen gerichtet und nicht für den Zugriff solcher Personen bestimmt, die sich in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder in einer Rechtsordnung befinden, in welcher die Veröffentlichung oder Weitergabe dieser Informationen eine Verletzung rechtlicher Bestimmungen darstellen würden. Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Über die PREOS Real Estate AG Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig. 