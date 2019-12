Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute findet der Wechsel auf den Märzkontrakt des Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) statt, so die Analysten der Helaba.Dabei komme es zu einem Aufschlag von etwa 185 Ticks. Am Chartbild ändere dies nichts. Der Oktober-Abwärtstrend sei tonangebend. Die zuletzt mehrfach getestete Widerstandslinie verlaufe heute bei 173,08. Sie stelle eine erste Hürde dar, ebenso das jüngste Hoch bei 173,61. Im Tageschart hätten sich die Indikatoren mehrheitlich eingetrübt, sodass zunächst eine Korrekturausdehnung möglich erscheine. Unterstützungen seien bei 171,61 und am markanten Novembertief bei 170,92 zu finden. (06.12.2019/alc/a/a) ...

