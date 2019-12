Berlin (ots) - Wie unabhängig sind Gerichte in Polen?Die Demokratie in Polen steht unter Druck: Durch verfassungswidrige Reformen versucht die regierende PIS-Partei, die Unabhängigkeit der polnischen Justiz zu beschränken. Im Zentrum der Diskussionen steht Malgorzata Gersdorf, Präsidentin des obersten polnischen Gerichtshofs. Durch ihre standhafte Weigerung, sich den Diskriminierungen der Regierung zu beugen, ist sie die Galionsfigur im Kampf für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in Polen.Anlässlich des Tags der Menschenrechte laden wir Sie herzlich ein, mehr über die gegenwärtige Situation in Polen zu erfahren. Malgorzata Gersdorf und die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger diskutieren über die Angriffe auf die Justiz sowie die Hetze gegenüber Frauen in der Öffentlichkeit und im Netz. Diskutieren Sie mitam 11. Dezember 2019, 12:15 - 14:00 Uhrim Maritim proArte Hotel BerlinFriedrichstraße 151/Eingang Dorotheenstraße 65 Im Rahmen der Veranstaltung veröffentlicht die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zudem den Bericht über ihre Menschenrechtsarbeit. Interessenten melden sich hier an: www.shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/uwpcgProgramm: 12:15: GrußworteSabine Leutheusser-Schnarrenberger Bundesjustizministerin a.D. undStellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für dieFreiheitProf. Dr. Maria Wersig, Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes ImpulsProf. Dr. Malgorzata Maria GersdorfErste Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Polens GesprächProf. Dr. Malgorzata Maria GersdorfSabine Leutheusser-Schnarrenberger ModerationDr. Helene Bubrowski (FAZ) 13:30: Mittagsimbiss und Networking Wir laden Sie herzlich zu dieser Kooperationsveranstaltung mit dem Deutschen Juristinnenbund ein und freuen uns, wenn Sie ihre Teilnahme ermöglichen können.Presseakkreditierungen erhalten Sie unter www.presse@freiheit.org.Pressekontakt:Anders MertzlufftPressesprecherLeiter des Fachbereichs KommunikationFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitReinhardtstraße 1210117 BerlinPhone: +49(0)30.28 87 78 59Fax: +49(0)30.28 87 78 49anders.mertzlufft@freiheit.orgwww.freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/4461040