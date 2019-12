EUR/JPY Abwärtsdynamik in die Nähe der 120,40 - Aufwärtsbewegung begrenzt auf 121,00 - US Payrolls im Fokus - Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung ging mit einer erneuten Nachfrage nach dem japanischen Yen einher und so fiel der EUR/JPY zum Tagestief von 120,40. EUR/JPY Fokus auf US Wirtschaftskalender Das Paar scheint am Freitag ...

