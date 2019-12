Immer mehr Frauen schaffen es in die Vorstände. Neue Forschung zeigt: An sie werden höhere moralische Ansprüche gestellt als an ihre männlichen Kollegen - das kann ihren Aufstieg erschweren.

Ein kleines Gedankenexperiment für alle Dieselfahrer: Was wäre, wenn statt eines Martin eine Martina Winterkorn den Volkswagen-Konzern in den Skandal um Abschalteinrichtungen gesteuert hätte? Hätte der Autobauer danach mehr oder weniger Wagen verkauft? Eine aktuelle Studie von Nicole Votolato Montgomery und Amanda Cowen von der Universität von Virginia in Charlottesville legt die Antwort nahe: weniger Wagen. Denn Frauen in Führungsposition, so die Essenz ihrer Arbeit, werden moralische Vergehen stärker angekreidet als Männern.

Es ist eine hochaktuelle Erkenntnis, die die Marketingforscherinnen gerade im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlicht haben. Die Frauenquote in den Vorständen der Dax-, MDax- und SDax-Firmen hält sich zwar noch bei niedrigen 8,7 Prozent. Doch insbesondere die Berufung der Amerikanerin Jennifer Morgan auf den Co-Vorstandsvorsitz beim wertvollsten deutschen Unternehmen SAP sollte eine Wende symbolisieren: Es geht voran mit der Gleichberechtigung - selbst in den höchsten Führungsebenen.

Bloß werden Frauen an der Spitze nicht unbedingt gleich behandelt, nur weil sie auf der gleichen Position sitzen. Das zeigt alleine die Tatsache, dass weibliche Kandidatinnen besonders häufig in den Chefsessel von wirtschaftlich angeschlagenen Firmen landen. Ein aktuelles Beispiel: Martina Merz, die den Stahlkonzern Thyssenkrupp aus der Krise steuern soll. Die Managementforscher Michelle Ryan und Alexander Haslam sprechen von der "glass cliff" - einer gläsernen Klippe, die die frisch berufenen Frauen alsbald wieder hinabzustürzen drohen.

Die Studie von Montgomery und Cowen zeigt nun, dass die Anwesenheit einer Frau an der Spitze die Wahrnehmung des ganzen Unternehmens in der Öffentlichkeit verändern kann. Dazu konstruierten die Forscherinnen einen durchaus realitätsnahen Fall von unternehmerischem Versagen: Ein Autohersteller ...

