Bürkert, Ingelfingen, entwickelte eine modular aufgebaute Plattform für die Temperier-Regelung, die sich optimal an unterschiedlichste Prozesse anpassen lässt. Die Basis dafür bilden eine breite Palette an elektromotorischen und pneumatischen Ventilen sowie verschiedene Messprinzipien. Ausgeliefert als individuell aufgebautes Komplettsystem ist die Temperier-Regelung dann einfachst in die unterschiedlichsten Anwendungen integrierbar. Dank der modularen Bauweise lassen sich einzelne Ventilknoten ebenso realisieren wie mehrkanalige Medienverteilsysteme ...

