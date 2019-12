Baden-Baden (ots) - Samstag, 07. Dezember 2019 (Woche 50)/06.12.201922.20Talk am See mit Gaby HauptmannGäste diese Woche: Ralph Morgenstern wurde mit Klatsch und Tratsch groß und hat sich erst kürzlich wieder neu verliebt.Prof. Dr. med. Gustav Dobos sagt "Unsere Herzen sind zu gestresst" und erklärt. wie man mit Naturheilkunde länger lebt.Pepe Lienhard, Bandleader. Er erzählt zum fünften Todestag seines Freundes Udo Jürgens, wie unendlich dankbar er ihm immer noch ist.Jessica Libbertz, Fußball-Moderatorin schreibt in ihrem Buch über Krisen in ihrem Leben und darüber, wie sie einen Ausweg aus der Schamfalle gefunden hat.Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann zum unterhaltsamen SWR Talk in die ehemalige Stiftskirche St. Johann in Konstanz.Besprochen wird, was den Südwesten diese Woche bewegt hat.Sonntag, 08. Dezember 2019 (Woche 50)/06.12.201922.05RP: SWR SportStudiogast: Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05) | Fußball Bundesliga: Nachbericht FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 | Fußball 3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC | Nah dran - Die Bringsken-Schwestern bei der Kunstrad-WM in Basel | Sportklassiker: Der Betzenberg-Blues (Oktober 1973), Kurzportait Gerd Müller (1970) | Moderation: Benjamin WüstMontag, 09. Dezember 2019 (Woche 50)/06.12.201918.15BW: MENSCH LEUTEPatrick wagt den Neuanfang - Gasthof "Traube" als LebenstraumPatrick Wagner hat einen Lebenstraum, er beabsichtigt, den Gasthof "Traube" im badischen Bühl-Eisental zu übernehmen. Der 46-jährige Projektmanager verzichtet dafür auf seine Karriere, überzeugt die Familie und kauft den Ortsmittelpunkt. Ein Umsteiger, der ein hohes Risiko eingeht."Leicht wird es nicht", sagt Patrick Wagner selbst und sagen auch die vielen Stammgäste der "Traube". Das Restaurant mit 13 Fremdenzimmern mitten im Ort Eisental läuft gut, die Gäste haben Erwartungen. Die bisherigen Eigentümer geben auf - kein Nachwuchs. Patrick hat schon immer gerne gekellnert. Doch sich zu verschulden für eine neue Existenz, ist etwas anderes. Ehefrau Marion und die zwei Töchter ziehen mit. Wenn sonst überall der Dorfgasthof stirbt, wird er für die Wagners der neue Lebensmittelpunkt, sein persönlicher Neuanfang. Doch reicht es, als Umsteiger mutig zu sein?Wagners Traum ist gestützt vom familiären Umfeld und wohlwollenden Gästen, die sich freuen, dass es in der "Traube" weitergeht. Deshalb darf Patrick nicht sofort alles anders machen, angefangen von der Speisekarte bis zur Einrichtung. Doch alle gestehen ihm zu: Er muss seinen eigenen Weg gehen - ein Spagat zwischen Erwartungshaltung und Zukunft. Doch Patrick mit dem eigenen Kopf strahlt viel Zuversicht aus.Dienstag, 10. Dezember 2019 (Woche 50)/06.12.201922.30Schreinerei Fleischmann und Freunde Sketche mit Alice Hoffmann und Timo SturmHeiligabend. Jean hat seiner Brigitte eine sündhaft teure Brosche gekauft. Aber durch Zufall entdeckt Vanessa das Schmuckstück und glaubt, es sei für sie bestimmt. Hilflos und gerührt steht Jean vor ihrer überwältigenden Dankbarkeit und sucht nach einem Ausweg. / Immer wieder eine Herausforderung: Die Planung der Festtage. Wann wird der Baum geschmückt, wann kommen die Verwandten, wann gibt's die Gans? Auch Vanessa schlägt sich genervt mit diesen Fragen herum - dauernd gestört von einem angeheiterten Jean. / Gast der Sendung ist Hastenraths Will, der das Thema Weihnachten und das Fest der Liebe aus Männersicht beleuchtet.23.30Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 579"Jahres-Best-Of 2019": Was war das wieder für ein Jahr. Großartige Gäste und lustige Spiele. Mit dabei waren u. a. Thomas Gottschalk, Bastian Pastewka, Olli Dittrich und Alexander Herrmann. Komprimiert in 30 Minuten wird daraus eine ganz besondere Highlight-Show mit Dauerlach-Effekt. "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.Samstag, 14. Dezember 2019 (Woche 51)/06.12.2019Leichte Programmverschiebungen von 21.50 h bis 21.55 hTagestipp20.15Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte (A Christmas Carol) Englischer Spielfilm von 1984 Erstsendung:24.12.1991 in Das Erste Autor:Roger O. HirsonRollen und Darsteller:Ebenezer Scrooge____George C. Scott ____ Tiny Tim____Anthony Walters ____ Bob Cratchit____David Warner ____ Mrs. Cratchit____Susannah York ____ Mrs. Dilber____Liz Smith ____ Fred Holywell____Roger Rees ____ Mr. Harking____John Quarmby ____ Ghost of Christmas Present____Edward Woodward ____ Old Joe____Peter Woodthorpe ____ Fan____Joanne Whalley-Kilmer ____ Silas Scrooge____Nigel Davenport ____ Jacob Marley____Frank Finlay ____ Ghost of Christmas Yet to Come____Michael Carter ____ Mr. Fezziwig____Timothy Bateson ____ Ghost of Christmas Past____Angela Pleasence ____ Ben____Brian Pettifer ____ Mr. Poole____Michael Gough ____ Janet Holywell____Caroline Langrishe ____ Belle____Lucy Gutteridge ____ und andere Autor: Roger O. Hirson nach einer Romanvorlage von Charles Dickens Kamera: Tony Imi Musik: Nick Bicât21.50(VPS 21.52) BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg21.50(VPS 21.52) RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz21.50(VPS 21.52) SR: aktuell21.55(VPS 21.57) Alle unter eine Tanne Spielfilm Deutschland 2014 Erstsendung:12.12.2014 in Das Erste Autor:Lo Malinke, Philipp MüllerRollen und Darsteller:Elli____Gaby Dohm Robert____Michael Gwisdek Chrissi____Johanna Gastdorf Micha____Claes Kasper Bang Susanna____Susanna Simon Heiner____Tom Keune Tobias____Bernhard Piesk Leonie____Anna Julia Kapfelsperger Henry____Max Boekhoff Desiree____Mia Kasalo Jakob____Mirko Lang Jörg Thadeusz____Jörg Thadeusz und andere Musik: Biber Gullatz und Andreas Schäfer Kamera: Michael SchreitelMittwoch, 18. Dezember 2019 (Woche 51)/06.12.201922.00"mal ehrlich...ohne Ehrenamt läuft doch nix!" Der SWR Bürgertalk mit Florian WeberSportvereine, Feuerwehren, Kommunalpolitik - was wäre die Gesellschaft ohne Freiwillige, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen? Rund 30 Millionen Menschen in Deutschland sollen es sein, die ehrenamtlich aktiv sind. Und doch bröckelt dieser soziale Kitt allmählich, insbesondere auf dem Land. Immer weniger Bürgerinnen und Bürger finden den Weg in die freiwilligen Feuerwehren, in die vielen Vereine und Hilfsorganisationen. Im Norden Deutschlands gibt es wegen Nachwuchsmangels sogar schon vereinzelt Pflichtfeuerwehren. Immer wieder melden Vereine ihre Auflösung, weil ihnen die Mitglieder ausgehen. Und in der häuslichen Pflege, in Hospizen, bei den Tafeln, bei der Versorgung von Obdachlosen stoßen viele der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer an ihre Belastungsgrenzen. Hier wird die Kritik an fehlender staatlicher Hilfe lauter. Im SWR Bürgertalk "mal ehrlich...ohne Ehrenamt läuft doch nix!" spricht Moderator Florian Weber mit Betroffenen über deren persönlichen Erfahrungen im Ehrenamt.Donnerstag, 19. Dezember 2019 (Woche 51)/06.12.2019SR: 20.15 h: Titelkorrektur20.15SR: Der saarländische Jahresrückblick 2019SR: 04.05 h: Titelkorrektur04.05SR: Der saarländische Jahresrückblick 2019 (WH)Samstag, 21. Dezember 2019 (Woche 52)/06.12.201918.15RP: Manufakturen in Rheinland-Pfalz Erstsendung:27.04.2019 in SWR RP Folge 2/2Sie stehen für Nachhaltigkeit, Transparenz und Qualität, schaffen Arbeitsplätze und sind ein Wirtschaftsfaktor: Manufakturen in Rheinland-Pfalz. Manche haben den Manufakturengedanken erst vor kurzem wiederentdeckt, andere arbeiten noch immer wie vor 100 Jahren. Ihr größter Verdienst ist der Erhalt seltener Berufe und kulturell geschichtlicher Fähigkeiten. Im Gegensatz zu industrieller Massenproduktion ist jedes Stück ein Unikat. Die Produkte vereinen Qualität, Genuss, Lebensfreude und Luxus.Die Wiederentdeckung der Manufakturen ist die Geschichte von Macher*innen und Meister*innen, die neue Impulse setzen, indem sie alte Traditionen wiederbeleben.Bei der Suche nach den schönsten Manufakturen im Land stößt man auf wahre Schätze, u. a. auf schicke Ledertaschen und Geldbörsen aus Kirn, Tinte aus dem Westerwald und schaumig-leckere Schokoküssen aus der Pfalz. Allen Produkten ist eins gemeinsam: Sie haben einen ganz besonderen Charme.Samstag, 28. Dezember 2019 (Woche 1)/06.12.201918.15RP: Rheinland-Pfalz von obenErstsendung:15.10.2017 in SWR RP Folge 1/2Wer in der Landschaft von Rheinland-Pfalz lesen will wie in einem Buch, muss aufsteigen und das Land aus der Vogelperspektive erleben: den schier unendlichen Pfälzer Wald, das Mittelrheintal als Inbegriff der deutschen Romantik oder die urgeschichtlichen Vulkanseen der Eifel. Die sanft über Städte, Berge, Täler und Flüsse gleitende Cineflex-Kamera stellt Zusammenhänge her und deckt selbst für Einheimische manche Überraschung auf.Ein pointierter Text liefert Würze und Tiefe zu den opulenten Aufnahmen und erklärt zum Beispiel, warum das Rheinland vor der Pfalz steht. Oder warum die Hessen gar nicht im Landesnamen vorkommen, wo doch Rheinhessen das Rheinland geographisch mit der Pfalz verbindet. In der Bevölkerung war das nach dem zweiten Weltkrieg geschaffene Bindestrich-Land lange umstritten - es hatte keine gemeinsame Identität, bis auf die gefühlte Nähe zu Frankreich.Der Wald und der Wein - diese beide Elemente prägen zentrale Landschaften von Rheinland-Pfalz und verraten viel über die Seele der Region. Von der "deutschen Toskana" ist oft die Rede, wenn es um die Pfalz geht. Dank ihrer Topografie und ihren Traditionen braucht die Landschaft diesen Vergleich nicht zu fürchten. Das Rheinland und die Pfalz waren oft Spielball der Geschichte. Im Laufe der Jahrhunderte wurden sie überrannt, geplündert, verwüstet. Doch die wechselnden Machthaber befruchteten auch die Kultur. Römer und Bayern brachten Ordnung und gaben vielen Städten ein Gesicht. Von den Franzosen blieb die Freiheitsliebe. 1832 zeigten die Pfälzer erstmals Schwarz-Rot-Gold und probten damit den Aufstand - sie demonstrierten für Einigkeit, Recht und Freiheit in einem deutschen Vaterland. Das Hambacher Schloss steht für dieses Kapitel - ein nationaler Mythos. Ein anderer ist die Mitgift der preußischen Rheinländer, die Wacht am Rhein. Ausgerechnet die Preußen machten den Mittelrhein zum Herzstück der Romantik und prägten damit den deutschen Mythos schlechthin.Sonntag, 29. Dezember 2019 (Woche 1)/06.12.201918.45BW: TreffpunktHöhepunkte des JahresDer "Treffpunkt" 2019 - das waren 51 kunterbunte Feste und Ereignisse in ganz Baden-Württemberg, aber auch in der Schweiz, Österreich, Italien und Frankreich. Bei Wind und Wetter, Sonne, Regen und Schnee war der "Treffpunkt" auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen unterwegs. Grund genug für Moderator Hansy Vogt, um kurz vor Silvester zurückzuschauen und in gemütlicher Hüttenatmosphäre die Höhepunkte des Treffpunktjahres Revue passieren zu lassen. Dazu gibt es Tipps für leckeres Fondue und richtiges Wintergrillen, damit der bevorstehende Silvesterabend auch kulinarisch ein voller Erfolg wird.Montag, 30. Dezember 2019 (Woche 1)/06.12.201918.15RP: MENSCH LEUTEEmil und der Pferdeflüsterer Zwei Freunde fürs LebenDer Film erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Eine Freundschaft zwischen ungleichen Menschen: Emil, acht Jahre alt, Autist, und Rupert, 52 Jahre alt und Pferdeflüsterer.Rupert Isaacson ist der Liebe wegen vor einem Jahr von Amerika nach Deutschland gezogen, auf einen Reiterhof in der Nähe von Wiesbaden. Der Pferdeflüsterer findet mit Hilfe seiner Pferde einen besonderen Zugang zu autistischen Kindern wie Emil.Der achtjährige Emil lebt in seiner eigenen Welt und hat manchmal beängstigende Wutausbrüche. Seine Mutter Sarah, die noch drei weitere Kinder hat, kommt mit dem Jungen mitunter an ihre Grenzen und hofft auf die Hilfe von Isaacson.Dieser hat nämlich schon seinen eigenen Sohn Rowan öffnen können, der auch Autist ist. "Nach der Diagnose habe ich einen Weg gesucht, um einen Zugang zu Rowans Welt zu finden. Und der Weg dort hinein war Reiten", erzählt er bei einem Besuch auf dem Birkenhof. Vater und Sohn reisten gemeinsam in die Mongolei, die Begegnungen mit Schamanen und Hirten veränderten Rowan auf eine Weise, die Rupert sich nie hätte erträumen können. Der Pferdeflüsterer schrieb über die Erfahrungen seiner Reiterreise ein Buch, das zum Bestseller wurde. Die Geschichte wird nun sogar in Hollywood verfilmt.Rupert hatte nämlich aus den Erfahrungen mit seinem Sohn eine Methode entwickelt. Er ist überzeugt, mit seinen Pferden auch anderen autistischen Kindern helfen zu können. Wird Rupert auch Emil unterstützen können? "Mensch Leute" hat die beiden ein Jahr lang begleitet.Freitag, 03. Januar 2020 (Woche 1)/06.12.201918.15RP+SR: Fahr mal hinWeiße Heimat - Winter an der Oberen Kyll Erstsendung:18.01.2019Das Leben an der Oberen Kyll hat seinen ganz eigenen Reiz - für echte Eifeler wie für diejenigen, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Eine Landschaft, die Freiraum bietet und die keinen kalt lässt. Selbst im Winter umarmt sie diejenigen warm, die von draußen kommen. Und überredet die Einheimischen zum Bleiben.So wie der Oberlauf der Kyll in der Eifel. Ein kleiner Fluss schlängelt sich durch eine raue Winterlandschaft nahe der belgischen Grenze. Wenn es hier schneit, dann aber richtig. Der Schnee bleibt dann liegen, manchmal wochenlang. Viel Natur, dünn besiedelt, die nächste Großstadt zig Kilometer entfernt - das zeichnet die Region aus. Die Obere Kyll wirkt auf die Menschen, die hier leben, egal, ob sie zugezogen sind oder von hier stammen. Und sie bietet Raum für ganz besondere Geschichten. Geschichten wie die von Rolf Simmerer und Fritz Thiel. Der Fotograf und der Maler studieren den Fluss schon seit Jahren. Sie schätzen die Unscheinbarkeit und die schlichte Schönheit des kleinen Flusses, die sich demjenigen offenbart, der sich näher mit ihm beschäftigt. Ihr Ziel: Eine Foto- und Filmdokumentation des Flusses von der Quelle bis zur Mündung in die Mosel. Die beiden stammen ursprünglich aus Köln.Von dort hat es vor vier Jahren auch Susanna Vinken und Simon Cox an die Kyll verschlagen. Die beiden haben genug vom Großstadtleben. In der "Glaadter Hütte" haben sie ihr Traumobjekt gefunden und aufwändig saniert. Ihre Idee: Eine Wanderhütte nach alpinem Vorbild, mit zünftigen Übernachtungsmöglichkeiten, mitten in der Eifel, direkt an der Kyll gelegen. Ihr Angebot richtet sich aber nicht nur an Wanderer und Radfahrer, sondern auch an Menschen, die eine gepflegte Gastronomie schätzen. Die Qualität ihrer Küche hat sich in der gesamten Region herumgesprochen und wird längst nicht nur von Touristen geschätzt.Auch René Plamper lebt und arbeitet schon seit Jahren in der Eifel. Den Tierpfleger kennt man in Kronenburg nur als den "Highlander". Über Teneriffa und Ibiza hat er seinen Weg an die Kyll gefunden und ist trotz des rauen Klimas auf dem Hasenberghof, einer Art "Arche Noah" für bedrohte Nutztierrassen, heimisch geworden. Der Tierschutz ist dabei nur ein Ziel der gemeinnützigen Projekte der Dr. Axe-Stiftung.Im benachbarten Stadtkyll kümmert sich auch einer um eine alte Nutztierrasse: Stephan Juchems. Der Metzger schätzt aber vor allem die Fleischqualität seiner Charolais-Rinder. Dem Eifler aus Überzeugung käme es gar nicht in den Sinn, irgendwo anders zu leben als in Stadtkyll. Hier führt er mit seinem Bruder zusammen die Traditionsmetzgerei, die sein Vater vor fast 60 Jahren gegründet hat und die für die Qualität ihrer Produkte schon mehrmals ausgezeichnet wurde.Tradition spielt auch bei einem anderen Eifler Urgestein eine große Rolle: bei Korbflechter Karl Knörr. Schon sein Vater hat Körbe geflochten, wie so viele Bauern aus der Region. Heute ist Karl Knörr der letzte Korbmacher weit und breit. Jeden Tag verbringt er ein paar Stunden in seiner Werkstatt, die aussieht wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Das Korbflechten ist fast wie ein Lebenselixier für ihn - gut für Körper und Geist. Eine Zeitlang hat der 77-Jährige in seinen jungen Jahren versucht, in der Stadt Fuß zu fassen. Doch er hat schnell gemerkt, dass das Leben in der Stadt nichts für ihn ist.Orgelbauer Hubert Fasen hat den Kontakt zu seiner Heimat nie abreißen lassen. Während seiner Lehrzeit ist er an jedem Wochenende zurück in sein Heimatdorf Oberbettingen gefahren. Als er überlegt, sich selbständig zu machen, war es für ihn selbstverständlich, dass er seine Orgelbauwerkstatt dort gründen wird. Der Orgelbaumeister hat sich über die Restauration der berühmten Balthasar-König-Orgel von St. Leodegar in Niederehe einem Namen gemacht. Die Qualität seiner Arbeit hat sich herumgesprochen - sogar in Istanbul hat er schon eine Orgel restauriert. Für die Arbeit in große Städte zu fahren, damit kann sich der Eifler arrangieren. Seine Heimat ist und bleibt aber Oberbettingen, das Dorf am Fluss.Sonntag, 12. Januar 2020 (Woche 3)/06.12.201918.45BW: TreffpunktCMT - Die Urlaubsmesse StuttgartStrand, Berge, Abenteuer - Hunderttausende Besucher sind auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart auf der Suche nach dem nächsten Traumurlaub. Hersteller und Reiseanbieter präsentieren die schönsten Reiseziele, unterhaltsame Shows, Folklore und natürlich die neuesten Caravans und Reisemobile. Denn die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Im Trend: sogenannte Mikro-Reiseabenteuer, Schwarzwald statt Seychellen, Bodensee statt Bahamas. Naturerlebnisse in Baden-Württemberg bilden deshalb einen eigenen Themenschwerpunkt der Messe. Auch Outdoor- und Aktivurlaub sind angesagt. Der "Treffpunkt" berichtet über eine Fahrradreise durch das CMT-Partnerland Montenegro und besucht den höchstgelegenen Wintercampingplatz Europas in den Alpen im Engadin. Dort trotzen unerschrockene Wintercamper der Kälte und genießen das Schnee-Erlebnis.Mittwoch, 15. Januar 2020 (Woche 3)/06.12.2019Anderer Tatort um 22.00 Uhr, anderer Beitrag um 03.05 Uhr22.00Tatort: Für immer und DichFernsehfilm Deutschland 2019 Erstsendung:10.03.2019 in Das Erste Autor:Magnus VattrodtRollen und Darsteller:Franziska Tobler____Eva Löbau Friedemann Berg____Hans-Jochen Wagner Cornelia Harms____Steffi Kühnert Martin Nussbaum____Andreas Lust Emily Arnold____Meira Durand Michaela Arnold____Kim Riedle Luise Nussbaum____Ursula Werner Rolf Nussbaum____Antonio Wannek und andere Musik: Gary Marlowe Kamera: Stefan Sommer03.05(VPS 03.04) Nachtlärm Spielfilm Deutschland/Schweiz 2012 Erstsendung:28.01.2018 in Das Erste Autor:Martin SuterRollen und Darsteller:Livia____Alexandra Maria Lara Marco____Sebastian Blomberg Jorge____Georg Friedrich Claire____Carol Schuler Wagenbesitzer____Andreas Matti Baby Tim____Tiziano Jähde Jeepfahrer____Ingo Ospelt Zeuge____Michael Gempart Frau im Auto____Sylke Ferber Erster Polizist____Manfred Heinrich Zweiter Polizist____Peter Hottinger und andere Kamera: Nikolai von Graevenitz Musik: Peter SchererSeit neun Monaten sind Livia (Alexandra Maria Lara) und Marco (Sebastian Blomberg) stolze Eltern eines Sohnes. Alles könnte so schön sein, wenn da nicht diese schlaflosen Nächte wären: Mit seinem unablässigen Geschrei lässt der kleine Tim die beiden einfach nicht zur Ruhe kommen. Nur im fahrenden Auto findet er in den Schlaf. Das zerrt an den Nerven und stellt die elterliche Harmonie auf harte Proben - zumal der Nachwuchs eigentlich dazu dienen sollte, die kriselnde Beziehung zu retten.Als Livia und Marco wieder einmal auf nächtlicher Einschlaftour unterwegs sind, geschieht das Unfassbare: Beim Stopp an einer Tankstelle lassen die beiden das Auto kurz aus den Augen - und prompt wird es mitsamt dem friedlich schlafenden Tim gestohlen. Die Täter, der schmierige Gauner Jorge (Georg Friedrich) und dessen Freundin Claire (Carol Schuler), ahnen zunächst nicht, dass sie ein Baby an Bord haben. Doch als sie den putzigen Kleinen entdecken, erweisen sie sich als verblüffend fürsorgliche Babysitter. Dennoch steht für den unberechenbaren Jorge fest, dass das Kind früher oder später verschwinden muss.Unterdessen starten Livia und Claire in ihrer Panik einen Rettungsversuch auf eigene Faust. Sie stehlen an der Tankstelle das erstbeste Auto und nehmen die Verfolgung auf. Natürlich können die beiden nicht ahnen, dass ihr schicker "Leihwagen" einem Kriminellen (Andreas Matti) gehört, der darin eine Waffe und jede Menge Beute versteckt. Stinksauer heftet sich dieser an die Fersen der Eltern, die nun selbst zu Gejagten werden. So beginnt ein aberwitziges Katz-und-Maus-Spiel über nächtliche Landstraßen und durch verschlafene Dörfer - mitten im Nirgendwo der schweizerischen Provinz.Regisseur Christoph Schaub arbeitete mit Bestsellerautor Martin Suter bereits bei seinem vorherigen Film "Giulias Verschwinden" erfolgreich zusammen. Mit "Nachtlärm" gelingt dem Schweizer Duo eine originelle Mischung aus Roadmovie, Kriminaldrama und Beziehungskomödie. Suters Gespür für eigenwillige Charaktere und geschliffene Dialoge sowie Schaubs lakonische Inszenierung ergänzen sich dabei aufs Trefflichste: Bei aller Überspitzung wirken die Figuren mit ihren Konflikten überraschend lebensnah. Zum großartig aufspielenden Ensemble gehören unter anderem Alexandra Maria Lara, Sebastian Blomberg und Georg Friedrich.Donnerstag, 16. Januar 2020 (Woche 3)/06.12.201915.15Handwerkskunst! Wie man ein Fass baut Erstsendung:29.04.2016 in SWR/SRBöttcher, Fassbinder oder Küfer - es ist ein Handwerk, das nur noch wenige beherrschen. Ralf Mattern aus Deidesheim in der Pfalz ist einer von ihnen. In seinem Betrieb baut er Fässer bis zu einer Größe von 20.000 Litern. Und die sind nicht nur im Südwesten gefragt, sondern weltweit. Das Holz für die Dauben stammt zu großen Teilen aus dem Pfälzerwald. Mehrere Jahre müssen die Eichenbretter im Hof bei Wind und Wetter lagern, bis die Gerbstoffe ausgeschwemmt sind. Erst dann bringt sie der Küfer so in Form, dass sie sich später zu einem perfekten Fass zusammenfügen lassen. Um die 40 Arbeitsstunden, viel Muskelkraft und Erfahrung braucht Ralf Mattern zusammen mit seinen Gesellen dafür. Maschinen spielen nur eine Nebenrolle, denn das Handwerk hat sich in den letzten zweitausend Jahren kaum verändert. Über dem Feuer wird das Holz gebogen, mit Schilf und Dampf wird es dicht gemacht. Dabei entsteht ein einzigartiges Aroma, das sich vom Holz auf den Wein überträgt und ihn veredelt. Im wahrsten Sinne des Wortes ein fas(s)zinierendes Handwerk.Freitag, 17. Januar 2020 (Woche 3)/06.12.201918.15BW+RP: Fahr mal hinMagische Momente Geschichten aus dem MüllerthalDas Müllerthal, auch bekannt als die kleine Luxemburger Schweiz ist ein Naturparadies. Nicht einmal 40.000 Menschen leben hier. Der Film erzählt die Geschichte einer verwunschenen Wunderwelt, entdeckt ein oftmals märchenhaft anmutendes Paradies für Wandernde, Mountain Biker und Naturliebhaber*innen direkt an der Grenze von Rheinland-Pfalz. Ursprüngliche Natur, für Wanderer perfekt erschlossen auf dem mehr als einhundert Kilometer langen Müllerthal-Trail.Die bizarren Gesteinsformationen und Baumüberhänge lassen immer wieder an Herr der Ringe denken. Familie Beutlin hätte sich hier sicher auch sehr wohl gefühlt. Obendrauf gibt es mit Echternach eine romantische kleine Stadt, die einmal im Jahr von verrückten Steampunker*innen geentert wird.Der Film begegnet ganz unterschiedlichen Menschen, die hier zu Hause sind oder hier eine neue Heimat gefunden haben. Die Schlossherrin, die Glasbläserin, der mutige Kletterer und natürlich die flippige Steampunkerin - sie alle passen ganz gut in die verwunschene Märchenwunderwelt hinein. Dazu ein junger Starkoch und eine Ergotherapeutin, die das manchmal etwas verschlafene Müllerthal-Städtchen Berdorf mit ihrer persönlichen Mischung aus Bed & Breakfast, Restaurant und Mini-Supermarkt neu belebt.Tagestipp20.15Expedition in die Heimat Die Mosel ist weiblich Von Cochem nach MoselkernModeration: Steffen KönigFrauenpower am Fluss: In den idyllischen Orten zwischen Cochem und Koblenz geht Steffen König auf eine Expedition zu Frauen, die die Welt kennen und die Mosel lieben. Wie Anna Piechotta aus Dohr bei Cochem: Sie hält mit ihrem Musikkabarett nicht nur den Moselanern gern den Spiegel vor, kann richtig gut böse sein und hat ihre Liebe zur Moseleifel als Heimkehrerin neu entdeckt.Konditormeisterin Martina Schneiders überwältigte ihr Elternhaus in Pommern mit ihrer Patisserie, bringt mit ihren runden Traumtörtchen neue Formen in die Backkunst und in ihr Heimatort Pommern ganz neue Geschmackserlebnisse.Schneidermeisterin Brigitte Pappe sorgt im ehemals als Wolldorf bekannten Moselkern mit ihrer "Akademie der Kleidermacher" für geprüften meisterlichen Schneidernachwuchs und will wieder Moseltweed weben. 