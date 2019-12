Ethercat G wurde unlängst von Beckhoff als Erweiterung zu Ethercat vorgestellt. Nun hat das Unternehmen die Technologieerweiterung in die Ethercat Technology Group (ETG) eingebracht, und das Technical Committee der ETG hat dies einstimmig akzeptiert. Die ETG ist jetzt dabei, die entsprechenden Spezifikationen um Ethercat G zu ergänzen. Ethercat G bietet dem Nutzer vor allem in Einsatzfällen Vorteile, wo besonders viele Prozessdaten pro Gerät transportiert werden müssen, etwa im Bereich Machine Vision, in der Messtechnik oder in komplexen Motion-Applikationen, die über die klassische Antriebsregelung ...

