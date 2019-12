Ein Wechselbad der Gefühle in dieser Woche beim richtungsweisenden Euro-Bund-Future. Gute Wirtschaftsdaten aus China stützten am Montag die Märkte und trieben den Euro-Bund-Future bis unter die Marke von 170 Prozentpunkten - zum Handelsschluss standen 169,92 Prozentpunkte auf der Tafel. Einige Tweets und Zollankündigungen später kletterte der Euro-Bund-Future am Dienstag daraufhin wieder bis auf 171,14 Prozentpunkte. Nach diesem rasanten Anstieg pendelte sich der Euro-Bund-Future bis Donnerstagmittag ...

