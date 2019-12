Stuttgart (ots) - Für eine Advents-Sonderausgabe der Reisereportage "Expedition in die Heimat" im SWR Fernsehen sind die drei Moderatoren Annette Krause, Anna Lena Dörr und Steffen König in Oberschwaben unterwegs. Entlang der Barockstraße mit ihren berühmten Schlössern, Klöstern und Kirchen sind die Menschen allerorts mit Vorbereitungen für die bevorstehende Weihnachtszeit beschäftigt. Oberschwäbische Traditionen und alte Bräuche wie das "Christbaumloben" oder das gemeinsame Singen in der "Hohstube" sind hier immer noch lebendig. Aber auch gutes Essen, Weihnachtsschmuck und stimmungsvolle Musik gehören zum Christfest dazu. All dies und dazu viele besondere Geschichten und Aktionen finden die Moderatoren im Gespräch mit den Menschen der Region, sei es bei der Schwesternschaft von Kloster Reute, beim Initiator des Nikolaustreffens in Missen-Wilhams oder beim Harfenorchester in Tettnang. Grund genug, alle Mitwirkenden zum gemeinsamen vorweihnachtlichen Fest einzuladen. "Die große Expedition in die Heimat - Adventszauber in Oberschwaben" am Freitag, 6. Dezember 2019 von 20:15 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen.Saitenmusik, Zirkusluft und alternative WeihnachtskücheDer oberschwäbische Musiker und Historiker Bernhard Bitterwolf befasst sich seit Jahren mit den Traditionen und Eigenarten seiner Heimat und präsentiert dem Moderatoren-Trio überraschende Geschichten. In Oberstadion bewundern sie die mehr als 100 ausgestellten Krippen im örtlichen Museum, in der Kirche Haisterkirch die Weihnachtsgeschichte im Altar. Bei den Franziskanerinnen im Kloster Reute hilft Annette Krause bei der Herstellung von Weihnachtsschmuck. Währenddessen besucht Steffen König das Harfenorchester der Harfenistin Simone-Patricia Häusler in Tettnang. Viel zu tun haben in der Vorweihnachtszeit auch die Musiker der "Saitenmusik Salteris" aus Aulendorf und die Ochsenhausener Kultband "Pommfritz". Anna Lena Dörr besucht die legendären Dialekt-Rocker bei ihren Proben. Annette Krause erfährt von Franz Horn, dem Initiator des "Nikolaustreffens" in Missen-Wilhams, warum er es für so wichtig hält, dass der Heilige Nikolaus nicht endgültig vom Weihnachtsmann verdrängt wird. Der Pferdetrainer und Direktor des "Ravensburger Weihnachtscircus" Elmar Kretz erzählt, was ihn an der schillernden Zirkuswelt so fasziniert. Ein wichtiges Thema zur Adventszeit ist auch das Kochen und Backen: Wie man die besten Köstlichkeiten zubereitet, wissen die Backfrauen von Dürnau und Bettina Daiber, die in Bad Waldsee Kochkurse zum Thema "alternative Weihnachtsküche" anbietet.Sendung:"Die große Expedition in die Heimat - Adventszauber in Oberschwaben"Freitag, 6. Dezember 2019 von 20:15 bis 21:45 Uhr im SWR FernsehenInformationen zur Sendung unter SWR.de/expedition.ARD Mediathek: Die Sendung ist ab dem Vortag der Ausstrahlung, 16 Uhr, unter ARDmediathek.de zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/expedition-in-die-heimat-adventszauber.Fotos über ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4461240