Puderweisse Traumstrände, türkisblaues Meer und eine farbenfrohe Unterwasserwelt - was paradiesisch klingt, ist nicht selbstverständlich, wenn man die Aktivitäten der Marine Conservation Society Seychelles (MCSS) im Raffles Seychelles genauer betrachtet.München / Praslin - Puderweisse Traumstrände, türkisblaues Meer und eine farbenfrohe Unterwasserwelt - was paradiesisch klingt, ist nicht selbstverständlich, wenn man die Aktivitäten der Marine Conservation Society Seychelles (MCSS) im Raffles Seychelles genauer betrachtet. Das Conservation Team setzt sich für die Aufzucht und den Erhalt von Korallen ein und sichert in der Folge Fischen sowie...

Den vollständigen Artikel lesen ...