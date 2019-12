Geschenke aus seinem Haus liegen auch 2019 millionenfach unterm Tannenbaum: Seit 20 Jahren verführt Ralf Kleber die Deutschen zum Kauf. Wie sich der wichtigste Amazon-Manager des Landes so lange an der Spitze hält.

Ralf Kleber stürmt in den etwas grau geratenen Tagungsraum in der Münchner Amazon-Zentrale. "Hello, everybody", begrüßt der Deutschlandchef seine rund 40 neuen Mitarbeiter, die an diesem Mittwoch Ende September lernen sollen, was den Onlineriesen ausmacht. "Hello", schallt es artig zurück. "Wer hat heute seinen ersten Tag?", fragt Kleber auf Englisch in die Runde. Nach kurzem Zögern meldet sich ein junger Mann mit Vollbart und antwortet, dass doch jeder Tag hier der erste sei. Kleber lacht zufrieden, auch wenn ihm der Bartträger gerade seine Pointe zerschossen hat. "Day One", erklärt er, sei ein "Mindset", eine Art Philosophie, und nebenbei die wichtigste Maxime von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der will, dass in seinem Konzern immer "Tag eins" herrscht. "Tag zwei ist Stillstand. Gefolgt von Irrelevanz. Dann quälender, schmerzhafter Niedergang. Gefolgt vom Tod", sorgt sich Bezos - und mit ihm Kleber, für den seit mehr als 20 Jahren jeden Tag aufs Neue "Day One" anbricht.

Seit 1999 arbeitet Kleber für Amazon, kennt den Konzern im Detail und hat Deutschland zum wichtigsten Auslandsmarkt der Amerikaner gemacht. Insgesamt 17 Milliarden Euro Umsatz spielte Klebers Truppe im vergangenen Jahr ein, rund 1,3 Milliarden Produkte wurden über amazon.de verkauft. Dieses Jahr dürften es noch mehr werden. Allein im Weihnachtsgeschäft wird der Konzern wieder Millionen Pakete ausliefern, auf denen der zu einem breiten Lächeln gekrümmte Pfeil zu sehen ist.

Längst ist das Amazon-Logo zu einem Symbol für den Siegeszug des Digitalen geworden, für schlaue Algorithmen und bequemes Onlineshopping. Zugleich aber auch für jenen brachialen Expansionsdrang, der traditionelle Geschäfte reihenweise vom Markt fegt, Innenstädte veröden lässt und Gewerkschaften schreckt. Kleber ist der Manager, der all die Widersprüche glätten soll, Kritiker besänftigen muss, die Presse bezirzen, Mitarbeiter motivieren - und der am Ende natürlich auch verantwortlich dafür ist, dass alle Geschenke pünktlich zum Fest unterm Christbaum liegen.

Es ist ein Job irgendwo zwischen Weihnachtsmann und Chefdiplomat, eine Aufgabe, die niemand so lange macht wie er: Kleber ist der dienstälteste unter Bezos' Landeschefs; er gilt als eine der wenigen Konstanten in einem Konzern im Dauer-Neuerfindungsmodus. Zwei Monate nach dem Mitarbeiterevent sitzt Kleber an einem Bistrotisch in seinem lichtdurchfluteten Büro in der fünften Etage der Münchner Zentrale. Eigentlich hätte er allen Grund, nervös zu sein. In ein paar Stunden endet das Schnäppchenspektakel Black Friday. Es ist einer der umsatzstärksten Tage des US-Händlers.

Tausende Rabattdeals mussten im Vorfeld festgezurrt, das richtige Timing für den Verkauf von Kopfhörern, Staubsaugern und Smartphones festgelegt werden. Eine Stiege Red-Bull-Dosen in der kleinen Kaffeeküche auf der Etage lässt das Stresslevel erahnen. Dem 53-Jährigen ist davon allerdings nichts anzumerken. Zur Feier des Tages hat er sich ein schwarzes T-Shirt übergestreift: "Keep Calm and BlackFridayOn", ist darauf zu lesen. Vieles hat er bei Amazon schon erlebt, kaum etwas bringt ihn noch aus der Ruhe.Vor ihm auf der Tischplatte liegt seine elektronische Zugangskarte. Auf dem Foto darauf ist das Haar noch dunkler, das Gesicht etwas schmaler. Seit Klebers Start vor 20 Jahren wurde das Bild nicht ausgetauscht. Damals bekam Amazon gerade die ersten Ausläufer der aufziehenden Dotcom-Krise zu spüren. Das US-Anlegermagazin "Barron's" veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel "Amazon.bomb". Handelsriesen wie Walmart und Barnes & Noble würden das Start-up zertreten, warnte das Finanzblatt.

Gnadenlos abgestraft

In Deutschland hatte die Firma zu diesem Zeitpunkt gerade losgelegt und sich mit "20 Leuten draußen in einem relativ tristen Gebäude in Halbergmoos" bei München einquartiert, erinnert sich der frühere Amazon-Manager Georg Hesse, der heute das Urlaubsportal Holidaycheck leitet. Der US-Konzern war damals "der Underdog" und wurde allenfalls als "reiner Buchhändler wahrgenommen".

Kleber startet als Finanzchef. Die Zweifel an der Substanz seines Arbeitgebers nimmt er sportlich: "Wenn du im Bereich Controlling und Finanzen unterwegs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...