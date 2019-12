Um Augmented Reality auch in Zukunft immer mehr im Alltag zu etablieren, arbeiten Qualcomm und Niantic an einer extra dafür vorgesehen Brille. Auf dem Snapdragon Tech Summit hat Qualcomm nicht nur seinen neuen leistungsstarken Chip vorgestellt, sondern auch seine Partnerschaft mit Niantic bekannt gegeben. Niantic ist das Unternehmen, das hinter Augmented-Reality-Spielen wie Ingress steckt und einem breiten Publikum vor allem durch Pokémon Go ein Begriff geworden sein dürfte. Beide Unternehmen planen nun, gemeinsam Hardware, Software ...

Den vollständigen Artikel lesen ...