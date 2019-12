Wien (www.fondscheck.de) - Tina Kern ist seit dem 1. Dezember "Head of Brokerage" der Fidelity-Fondsplattform FFB, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen von FONDS professionell ONLINE habe eine Sprecherin der Fidelity-Gruppe auf Anfrage der Redaktion bestätigt.Die 41-Jährige komme von der Degussa Bank, wo sie seit November 2018 das Wertpapiermanagement und diverse Projekte in der Investmentsparte verantwortet habe. Bis September 2018 habe Kern das Wertpapiergeschäft der Santander Bank geleitet und auch die Umsetzung der EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II bei dem Institut gesteuert. ...

