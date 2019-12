Wien (www.fondscheck.de) - Der skandalgeplagte Schweizer Vermögensverwalter GAM hat noch immer mit Mittelabflüssen zu kämpfen, so die Experten von "FONDS professionell".Nun dränge ein Hedgefonds das Management, die Sparmaßnahmen auszuweiten und sogar eine Aufspaltung der Aktivitäten zu erwägen. In einem der Nachrichtenagentur Bloomberg vorliegenden Schreiben an den GAM-Verwaltungsratpräsidenten David Jacob fordere Bluebell Capital Partners eine grundlegende Überprüfung der Unternehmensstrategie. GAM solle sich auf die Sanierung der Vermögensverwaltung konzentrieren und für den Bereich Private Labeling die Optionen ausloten - zu denen auch ein Verkauf zähle. ...

