Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Sell" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Das Feedback von Investoren auf ihre kürzlich vorgenommene Ersteinschätzung der Aktie sei generell zustimmend, schrieb Analyst Krishna Chaitanya Arikatla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger teilten ihre Skepsis für das neue chinesische Programm zur Beschaffung von Medikamenten (GPO) und die Konsenserwartungen für das Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2019 / 11:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-12-06/16:19

ISIN: DE0006599905