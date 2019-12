Gewerkschaftschef Reiner Hoffmann hat auf dem Bundesparteitag der SPD die bisherige Bilanz in der großen Koalition gelobt. "Die Liste eurer Erfolge ist beachtlich", sagte der Chef des Gewerkschaftsbunds DGB am Freitag in Berlin und nannte unter anderem die Stabilisierung des Rentenniveaus und das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. Es mache einen Unterschied, wenn die SPD etwa die Arbeits- oder Finanzminister stelle. Kompromisse müssten in einer Demokratie sein, man dürfe die erkämpften Erfolge aber nicht kleinreden. Mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans waren kurz zuvor zwei Kritiker der großen Koalition an die SPD-Spitze gerückt.

Der Gewerkschaftschef mahnte, der Mindestlohn müsse "armutsfest" sein. "Dafür muss auch die Politik alle Möglichkeiten ausschöpfen." In einem Antrag der Parteispitze, der am Freitag abgestimmt werden sollte, war die Forderung nach 12 Euro Mindestlohn enthalten, allerdings ohne konkreten Zeitpunkt. Das Thema dürfte zu Streit mit der Union in der GroKo führen.

Jetzt erwarteten Arbeitnehmer, dass das Verabredete konsequent umgesetzt werde, etwa bei der Grundrente, und dass der Kohleausstieg wie verabredet umgesetzt werde, sagte Hoffmann in Richtung Union. "Die Menschen brauchen Sicherheit im Wandel." Die SPD müsse mit der Union darüber reden, "welche neuen Perspektiven in Angriff genommen werden". Digitalisierung, Klimawandel, demografische Entwicklung und Globalisierung brächten einen Wandel, der Menschen in seinem Tempo oft überfordere oder verunsichere. Soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit müssten verbunden werden./tam/bw/ted/hot/DP/men

