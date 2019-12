Die dritte Ausgabe des Guide Michelin Bangkok, Chiang Mai, Phuket & Phang-Nga 2020 ist erschienen. Erstmalig wurden zwei traditionelle thailändische Restaurants in Bangkok, Sorn und R-Haan, mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet.Frankfurt am Main - Die dritte Ausgabe des Guide Michelin Bangkok, Chiang Mai, Phuket & Phang-Nga 2020 ist erschienen. Erstmalig wurden zwei traditionelle thailändische Restaurants in Bangkok, Sorn und R-Haan, mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und auch der Norden Thailands, Chiang Mai, gewürdigt. Insgesamt zeichnet der Gastronomieführer fünf Restaurants mit zwei Sternen...

