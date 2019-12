Cloud-Gigant Amazon nutzt viel Kohle- und Atomstrom. Das soll sich nun mit einem Projekt in Spanien ändern, von dem auch eine Hamburger Firma profitieren wird.

Der Internetgigant Amazon will seine oft kritisierte Umweltbilanz mit einem Ökostromprojekt in Europa verbessern. Für die Versorgung eines energieintensiven Rechenzentrums in Spanien habe sich der Hamburger Ökostromproduzent Encavis einen Großauftrag von Amazon gesichert, berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.

Die neuen Hochleistungscomputer sollen demnach komplett mit Ökostrom betrieben werden. Anders als beim umstrittenen Zertifikatehandel soll der Strom lokal und direkt für dieses Projekt erzeugt werden. Das Hamburger Unternehmen will für Amazon dafür in Spanien einen eigenen Solarpark in Betrieb nehmen. Er soll eine Kapazität von rund 200 Megawatt haben, das entspricht der Größenordnung ...

