Der Luxemburger Vermögensverwalter konnte sich in einem Performance-Projekt mit seinem Musterdepot gegen 32 Finanzinstitute durchsetzen.Nach fünf Jahren Laufzeit gab es zum Abschluss am 31. Oktober 2019 einen klaren Gewinner: Die in Luxemburg ansässige Freie Internationale Sparkasse (F.I.S.) konnte von Anfang bis Ende den Spitzenplatz behaupten - das teilt das "Luxemburger Wort" in einer Meldung mit. Initiiert wurde das Performance-Projekt "Stiftungsportfolio" vom unabhängigen Analysehauses Fuchs / Richter Prüfinstanz. Start des Projektes war November 2014. Die teilnehmenden Vermögensverwaltungen stammen aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Lichtenstein und aus der Schweiz.

Den vollständigen Artikel lesen ...