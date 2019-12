Nikolausgeschenk für DAX-Anleger - Infineon gesucht

Zum Ende einer volatilen Handelswoche konnte sich der DAX am Freitag mit deutlichen Zugewinnen ins Wochenende verabschieden. Der Grund für dieses Nikolausgeschenk liegt in der Hoffnung auf eine baldige Einigung im Handelsstreit.

Das war heute los. Zu Beginn des Freitagshandels sah es erneut nach einem zurückhaltenden Handelstag aus. Doch der Nikolaus-Tag bot für DAX-Anleger eine Überraschung. Da sowohl Donald Trump als auch das chinesische Handelsministerium Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit schürten, drehte der DAX deutlich auf und setzte sich von der runden 13.000-Punkte -Marke ab. Konkrete Nachrichten gab es zwar keine, aber positive Signale sind in diesem Umfeld besser als nichts. Im Blick stand heute auch die OPEC, die sich derzeit mit Russland in Wien über das weitere Vorgehen auf dem Ölmarkt einigen will und Förderkürzungen beschließen möchte.

