US-Präsident Donald Trump droht mit Strafzöllen auf französischen Champagner. Doch wer das Original liebt, zahlt womöglich gern fast jeden Preis dafür.

Mitte Oktober schien die Welt in Frankreichs Champagnerkellern noch in Ordnung. Man kannte zwar die Gründe nicht. Doch Donald Trump hatte gerade in der sich selbst attestierten unvergleichlichen Weisheit französische Weine mit einer Strafsteuer von 25 Prozent belegt, nicht aber ihre prickelnden Brüder. Dabei sind die USA mit zuletzt rund 577 Millionen Euro und fast 24 Millionen Flaschen der nach Umsatz wichtigste Export-Kunde der Champagner-Winzer. Vor allem teure Marken finden dort ihre Abnehmer. Auch französischer Cognac blieb vorerst von dem seit 15 Jahren ausgetragenen Streit über staatliche Hilfen für Airbus und den US-Rivalen Boeing unberührt.

Ein Besuch des US-Präsidenten bei der Eröffnung einer Werkstätte der französischen Edelmarke Louis Vuitton in Texas gab nur wenig Aufschluss über die zugrunde liegende Logik: Champagner aus dem Hause LVMH, zu dem die Marke Louis Vuitton gehört, werde nicht zusätzlich besteuert, sagte Trump an der Seite von LVMH-Chef Bernard Arnault. Der Franzose habe ja in den USA investiert. Arnault sah man selten so freudig strahlen wie an jenem Tag.

In der Tat investiert LVMH jedes Jahr nach eigenen Angaben eine Milliarde Euro in den USA. Dort macht das französische Luxusimperium ein Viertel seiner Umsätze. LVMH besitzt dort eine Whisky-Destillerie sowie ein Weingut in Kalifornien. Allerdings vertreibt LVMH neben Dom Perignon, Ruinart oder Veuve Cliquot auch nicht moussierende Weine in den USA. Die sind genau wie alle anderen von der Wein-Steuer betroffen.

Dass die Liste der zu bestrafenden Produkte verlängert werden könnte, war die ganze Zeit über befürchtet worden. Tatsächlich soll nun Trumps Zorn über die Besteuerung von US-Internet-Größen wie Google und Facebook ...

