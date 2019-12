Die VARTA (WKN: A0TGJ5)-Aktie ist derzeit in aller Munde und fährt Achterbahn. Wer das bisherige Spektakel verpasst hat, der wird wahrscheinlich weiterhin von der Seitenlinie aus zusehen. Aber neben dem Weltmarktführer für kleine Knopfzellen gibt es ja auch noch eine andere VARTA, die ebenfalls ein Batteriechampion ist. Was nur wenige wissen, ist, dass man auch in diesen wieder investieren kann, wenn auch nur indirekt - einen Blick wert ist es allemal. Die drei VARTAs Am meisten Furore von den drei ...

