An intelligente Text-Vervollständigung haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Programm-Code schreiben die meisten von euch aber immer noch zu einem großen Teil selbst. Wir haben uns angeschaut, was im Bereich intelligente Codevervollständigung eigentlich mittlerweile geht. Entwickler verbringen einen großen Teil ihres Arbeitsalltags mit dem Schreiben von Code. Automatische Textvervollständigung ist mittlerweile ein Standard, an den wir uns gewöhnt haben. Sowohl unsere Smartphones als auch unsere Mailprogramme bieten intelligente Vorschläge für das nächste Wort, das wir schreiben. Code schreiben Entwickler aber immer noch zu einem großen Teil komplett selbst. Nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...