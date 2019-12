Palladium scheint durch nichts und niemanden aufzuhalten zu sein. Das Edelmetall setzte seine Rally ungeachtet äußerer Umstände fort. Ein Test der 1.900 US-Dollar ist bereits in greifbare Nähe gerückt, doch mit Blick auf die aktuelle Bewegungsdynamik scheint auch ein Test der 2.000 US-Dollar in nicht allzu ferner Zukunft nicht utopisch zu sein. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung mit der Überschrift ...

Den vollständigen Artikel lesen ...