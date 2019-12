Unbekannte haben regierungskritische Demonstranten angriffen. 25 Menschen starben, mehr als 130 wurden verletzt. Zuvor gab es bereits mehrere Messerangriffe gegen Protestler.

Ein Angriff von bewaffneten Unbekannten auf regierungskritische Demonstranten in Bagdad hat 25 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 130 seien verletzt worden, sagten am Samstag Mitarbeiter von Sicherheits- und medizinischen Diensten. Der Angriff begann am Freitag, Schüsse fielen den Angaben nach bis in die frühen Samstagmorgenstunden. Zunächst eröffneten die Angreifer das Feuer auf dem Chilani-Platz und der Sinak-Brücke, dem Zentrum ...

