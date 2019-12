Folgt nach dem Ausschüttungsrekordjahr 2019 nun die große Enttäuschung oder geht der DAX-Dividenden-Boom in eine neue Runde? So oder so - einige Aktionären dürfen sich definitiv auf höhere Ausschüttungen freuen.? Neuer Dividendenrekord 2020 ? Prognostizierte DAX-Ausschüttung rund 37,1 Milliarden Euro ? Linde steigert Dividende um 34 ProzentDie Dividendenausschüttungen aller 30 DAX-Konzerne belaufen sich im aktuellen Jahr auf insgesamt rund 36,4 Milliarden Euro. Diese Rekordausschüttung ...

