Egal, ob eine neue Technik nützlich ist, am Anfang entfaltet sie einen Zauber. Am Beispiel E-Learning zeigt sich, wie weit der in die Irre führt.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte das US-Marktforschungsinstitut Gallup eine Umfrage, bei der es um die Zukunft der Bildung ging. Das Ergebnis der Studie war eindeutig: Digitale Technologien ersetzen zunehmend klassische Methoden. Auch die Begeisterung der beteiligten Lehrkräfte war groß: Von den mehr als 3000 Befragten gaben 77 Prozent an, dass E-Learning den Unterricht verbessern würde. Zugleich sagten in derselben Umfrage nur 27 Prozent, über genügend Informationen zum Nutzen digitaler Medien im Unterricht zu verfügen.

Zusammengefasst: Drei Viertel der Lehrer finden E-Learning nützlich, aber nur ein Viertel kann sagen, warum. Ergo: Die Hälfte von ihnen würde digitale Tools nutzen, ohne wirklich zu wissen, wie man es clever macht. Genau das ist die Definition eines Hypes.

Dass digitale Technologien unser Lernen auf den Kopf stellen, ist ein Mythos. Gehirne funktionieren nicht grundsätzlich anders, nur weil man Informationen plötzlich ...

