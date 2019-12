Eine führende Rolle als verantwortungsbewusster Alkoholproduzent spielen, wie in der CSV-Absichtserklärung der Kirin Group gefordert

Kirin Holdings Company, Limited (TOKYO:2503) (Präsident und CEO: Yoshinori Isozaki) plant, ab Freitag, 6. Dezember, vor der Hauptsaison für Neujahrstreffen Werbung für verantwortungsbewusstes Trinken auf Twitter (japanische Version) zu schalten. Das Ziel der Anzeigen ist es, Alkoholexzesse, schnelles Trinken und andere gefährliche Formen des Alkoholkonsums zu verhindern, die bei diesen Veranstaltungen häufig beobachtet werden, und verantwortungsbewusstes Trinken zu fördern.

Das Unternehmen präsentierte die CSV1-Absichtserklärung der Kirin Group, die Richtlinien für die Schaffung gemeinsamer Werte mit der Gesellschaft und die Förderung nachhaltigen Wachstums enthält und als langfristiges, nicht-finanzielles Ziel in die Kirin Group Vision 2027, die langfristige Managementvision der Gruppe, aufgenommen wurde.

Die Werbekampagne ist Teil unserer Bemühungen, eine führende Rolle als verantwortungsbewusster Alkoholhersteller zu spielen, wie in der CSV-Absichtserklärung gefordert wird.

1CSV: Creating Shared Value (Gemeinsame Werte schaffen). Die Prämisse ist die Schaffung von Werten, die mit Kunden und der Gesellschaft gemeinsam getragen werden können.

Die Zahl der Menschen, die wegen einer akuten Alkoholvergiftung dringend ins Krankenhaus transportiert werden müssen, steigt von Jahr zu Jahr;2 Etwa die Hälfte dieser Menschen ist 20 bis 30 Jahre alt. Die Werbeanzeigen betonen die lebensbedrohliche Gefahr von Alkoholexzessen und anderen schädlichen Formen des Alkoholkonsums und fördern den verantwortungsbewussten Konsum, und zwar bei Menschen im Alter von 20 bis 30 Jahren, die wenig Erfahrung mit Alkohol haben. Die Werbung vermittelt zudem die Bedeutung von verantwortungsvollem Trinken, mit der das Unternehmen seine soziale Verantwortung als Hersteller und Verkäufer von alkoholischen Getränken wahrnimmt.

2Nach Untersuchungen der Feuerwehren von Tokio, Osaka und Nagoya

Das Unternehmen plant außerdem, untertitelte englische Versionen der Anzeigen zu streamen, mit dem Ziel die Botschaft mit der Welt zu teilen, um das globale soziale Problem des schädlichen Alkoholkonsums anzugehen.

YouTube-Veröffentlichung der untertitelten englischen Version: Link: https://youtu.be/0ORj-ZxJdGs

Titel: SLOW DRINK (ich war gerade ein wenig zu schnell) Englische Version

Das Unternehmen schlägt "Slow Drink(R)" als neue Art des Trinkens vor, bei der die Menschen den Alkoholkonsum entspannt angehen: Clever sein und die Situation durch maßvolles Trinken, gutes Essen und Gespräche mit anderen auf angenehme Weise gestalten.

Wir haben ein offizielles Logo für "Slow Drink(R)" entworfen und wollen im Rahmen der öffentlichen Aufklärungskampagne für verantwortungsbewusstes Trinken, die wir als Alkoholhersteller durchführen, neue Werte für alkoholische Getränke fördern.

In dem Geschäftsumfeld, in dem die Kirin Group tätig ist, stehen Unternehmen zunehmend unter Druck, soziale Fragen anzugehen, zu denen auch gesundheitliche Probleme durch schädliches Trinken gehören.

Wir verpflichten uns, keinen schädlichen Alkoholkonsum zu fördern und sicherzustellen, dass auch kommende Generationen eine verantwortungsbewusste Trinkkultur pflegen.

Die Kirin Group bekennt sich zu ihrer Rolle als verantwortungsbewusster Alkoholhersteller und befasst sich mit den drei wichtigsten sozialen Themen: "Gesundheit und Wohlbefinden", "gesellschaftliches Engagement" und "Umwelt". Durch die Erfüllung dieser Verpflichtungen kann die Gruppe der Gesellschaft Freude bereiten und unseren Kunden eine bessere Zukunft bieten.

