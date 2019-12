BERLIN (Dow Jones)--Die Pläne von Teilen der Regierung für ein Lieferkettengesetz zur besseren Einhaltung der Menschenrechte stoßen auf scharfe Kritik in der Wirtschaft. "Mit so einem Gesetz für alle Unternehmen stehe ich ja schon mit beiden Beinen im Gefängnis", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer in der Rheinischen Post anlässlich eines Pressetermins mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). "Dieser Unfug ist so groß, dass er so nicht kommen wird."

Es sei "keine Frage, dass die deutsche Wirtschaft sich zu ihrer menschenrechtlichen Verantwortung bekennt", sagte Kramer. "Doch der Plan eines Lieferkettengesetzes für alle Unternehmen ist schlicht nicht praktikabel", betonte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Wer im Ausland ein Tochterunternehmen habe, könne dort dafür sorgen, dass die Menschenrechte eingehalten würden. "Wenn ich aber Lieferungen beziehe, die ihren Ursprung im Ausland haben, wo ich selbst nicht tätig bin, kann ich gar nicht immer detailliert wissen, unter welchen Bedingungen die einzelnen Bestandteile hergestellt wurden", sagte Kramer.

In der vergangenen Woche hatte Entwicklungsminister Müller ein solches Gesetz für den Fall in Aussicht gestellt, dass große Unternehmen Kinderarbeit nicht freiwillig ausschließen. Hintergrund ist der Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (NAP), der Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern anhält, den Einkauf von Produkten in den Lieferländern freiwillig zu kontrollieren. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag festgelegt, "national gesetzlich tätig zu werden", wenn bis 2020 nicht mindestens 50 Prozent der großen Unternehmen freiwillig auf die Menschenrechte achtet.

Laut der Rheinischen Post hat eine erste Runde des NAP-Monitorings ergeben, dass die Quote nicht erfüllt werde. Am heutigen Mittwoch um 11.30 Uhr wollen Müller und Heil dazu eine Presseerklärung abgeben, wie aus der Terminvorschau der Regierung hervorgeht.

December 11, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

