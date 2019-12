Köln (ots) - abcfinance hat sein Informationsangebot zum Thema Factoring komplett überarbeitet. Interessenten finden alles rund ums Factoring verständlich aufbereitet im neuen Bereich von abcfinance.de.Der Kölner Finanzdienstleister hat bei dem umfangreichen Website-Relaunch zum Ziel gehabt, das für den Interessenten beste Informationsangebot zu entwickeln, das auf dem Markt zu finden ist. Deshalb wurde in der Umsetzung ganz besonders darauf geachtet, dass Besucher mit unterschiedlichem Kenntnisstand und unterschiedlicher Motivation schnell und einfach zu genau den Informationen geleitet werden, die sie suchen. Ergänzend bietet die Website Inhalte, um sich weiter und tiefergehender mit dem Thema zu befassen. Die Informationen sind so kurz und bündig aufbereitet. Die gesamte Konzeption der Website berücksichtigt bei Aufbereitung des facettenreichen Finanzinstruments die knappe Zeit der Entscheider in Unternehmen. Jeder Besucher der Website kann sich in vielfältiger Weise mit Factoring auseinandersetzen - Videos, Blogartikel, Checklisten für den Download etc. bieten jedem User wertvolle Tipps und runden die Kundenerfahrung ab. Mithilfe eines Schnelltests kann der Unternehmer darüber hinaus prüfen, ob Factoring für ihn infrage kommt. Hierzu sind nur wenige Angaben nötig und der Test erfolgt ohne Angabe von Namen oder Kontaktdaten. In zwei Minuten hat der Besucher so eine Ersteinschätzung, ob sein Unternehmen für Factoring geeignet ist.Echtes Novum"Wir haben in die Weitentwicklung unseres Factoringbereiches viel Wissen gesteckt. In Marktanalysen haben wir unsere Kunden nach deren Interessen, Informationsbedürfnissen und Wünschen hinsichtlich einer Factoringlösung befragt. Diese Ergebnisse sind allesamt in den Relaunch geflossen", stellt Stephan Ninow, Geschäftsführer abcfinance GmbH, fest. "Mit unserem Informationsangebot sind wir nicht nur up-to-date, sondern haben ein Novum in der Kommunikation von Factoring geschaffen. Ein echter Mehrwert für den Kunden." Der neue Factoringbereich ist unter www.abcfinance.de/factoring zu finden.Factoring erfreut sich bei deutschen Unternehmen zunehmender Beliebtheit. Mehr als 90.000 Firmen setzen die Umsatzfinanzierung für ihr nachhaltiges Wachstum ein. Dabei punktet das moderne Finanzierungsinstrument mit Vorteilen wie sofortiger Liquidität nach Rechnungsstellung, dem Schutz vor Zahlungsausfällen und einer verbesserten Eigenkapitalquote.Über abcfinance:1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell rund 730 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 18 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt der Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.Pressekontakt:abcfinance GmbH, Jan Königshofen, Kamekestraße 2-8, 50672 KölnTelefon 02 21 579 08-9178; Email: jan.koenigshofen@abcfinance.dewww.abcfinance.deOriginal-Content von: abcfinance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73429/4464809