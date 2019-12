FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung will nach Informationen der ARD bei den Entschädigungen für Thomas-Cook-Urlauber einspringen. Dabei gehe es um jenen Betrag, der den Kunden des insolventen Reisekonzerns nicht durch die Versicherung ersetzt wird, berichtet die Tagessschau unter Berufung auf Regierungskreise auf ihrer Webseite. Die Versicherungssumme, mit der die Kunden des insolventen Reisekonzerns abgesichert waren, reicht nach Angaben des zuständigen Versicherers Zurich nicht aus, um alle Schäden auszugleichen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will die Bundesregierung die finanzielle Hilfe am Mittwoch im Kabinett beschließen.

Die gesetzliche Haftung von Versicherungen für Pauschalreisen ist in Deutschland auf 110 Millionen Euro begrenzt. Bis Anfang November hat Zurich dem Bericht zufolge aber bereits Schäden von 250 Millionen Euro registriert, und nach Auskunft des Unternehmens waren zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Schadensmeldungen eingegangen. Die Gesamtsumme dürfte deutlich höher ausfallen, Experten gehen von 300 bis 500 Millionen Euro aus.

Beim Bundesinnnenministerium war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu dem Bericht zu erreichen.

