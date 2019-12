New York (ots/PRNewswire) - Diskussionen risikobasierter Ansätze bei der Optimierung klinischer Qualität und Bereitschaft für Inspektionen am 24./25. Februar in London.Das European Clinical Quality Oversight Forum und der European Clinical Inspection Readiness Summit haben sich zum European Clinical Quality Risk Management Forum zusammengeschlossen. Die neue und umgestaltete Konferenz zieht Fachleute der Leitungsebene des Gesundheitswesens für klinische Qualität, Konformität und Betrieb aus führenden Firmen der Bereiche Pharmazie, Biotechnologie und Medizingeräte aus der ganzen Welt an.Die Veranstaltung des Jahres 2020 findet am 24./25. Februar im London Marriott Hotel Regents Park statt und verzeichnet eine beeindruckende Zahl von Branchenexperten, darunter:- David Fryrear, Senior Vice President, Head of Clinical and ResearchQuality Assurance bei Astellas, ist zum vierten Mal Vorsitzenderder Veranstaltung.- Kerstin Koenig, Vice President, Global Head of Research andDevelopment Quality bei Merck, spricht über die entscheidendenAuswirkungen der Revisionen von ICH E6 und E8.- Rebecca Webb, Director of Pharmacovigilance Quality Assurance beiAbbVie, spricht über die GCP-PV-Schnittstelle zur Gewährleistung,dass Themen und Fragen der Sicherheit konform und effektivverwaltet werden.- Brigid Flanagan, Senior Consultant der The Avoca Group, definiertden Rahmen und entscheidende Elemente eines effektiven Plans fürdie Kontrolle von CRO-Anbietern.- Devry Spreitzer, Director, Global Electronic Systems QualityAssurance bei Astellas, widmet sich der Frage, welche Praktiken undWerkzeuge genutzt werden, um die Integrität klinischer Daten zugewährleisten. Podiumsdiskussionen bieten interaktive Möglichkeiten, das aktive Risikomanagement nach ICH E6 R2 zu bespechen, die Verwaltung von Problemen und ernsthaften Pannen, sowie die neuesten Themen über Inspektionen.Das Programm ist darauf ausgelegt, Teilnehmern aktuelle Informationen über Trends der klinischen Qualität und Optimierungsstrategien zu vermiteln, und dazu die beste Praxis, um für Inspektionen bereit zu sein. Sie können die Veranstaltung in dem Bewusstsein verlassen, über die Werkzeuge und Kontakte zu verfügen, um Ihr Risikomanagement im Bereich klinischer Qualität voranzubringen. Das volle Programm können Sie hier herunterladen.www.euclinicalrisk.comSie möchten sich anmelden? Bitte hier klicken und den Code 798720PRNEWS nutzen, um 15 % Rabatt auf die Standardraten zu erhalten.Weitere Informationen erhalten Sie bei:- Kristen Hunter unter +1-212-400-6241 oder khunter@questex.com.- Weitere Informationen über Möglichkeiten, als Sponsor oderAussteller aufzutreten, erhalten Sie bei Teneyke Smith unter+1-202-496-5548 oder tsmith@questex.com.Original-Content von: ExL Events, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139434/4464862