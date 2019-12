Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der jüngsten Achterbahnfahrt stützen am Mittwoch erst einmal kleinere Anschlusskäufe die europäischen Börsen. Der DAX gewinnt im frühen Handel 0,5 Prozent auf 13.138 Punkte, im Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent nach oben auf 3.681 Punkte. Die Umsätze sind aber zunächst dünn.

Aus technischer Sicht habe sich die Lage zwar mit der Intraday-Erholung vom Dienstag stark aufgehellt, diese könnte bereits den Startschuss für eine Jahresendrally gegeben haben, wie es am Markt heißt. Andererseits warnen Marktteilnehmer aber auch, gegen stärkere schnelle Vorstöße nach oben spreche das Umfeld mit der umfangreichen Agenda in den kommenden Tagen.

Nach Handelsschluss äußert sich die US-Notenbank zu ihrem geldpolitischen Kurs, am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB), in Großbritannien wird zudem gewählt, und schließlich warten Teilnehmer auf die Entwicklung der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Am Dienstag hatte der Markt von der Hoffnung profitiert, neue US-Strafzölle auf chinesische Importe könnten zumindest verschoben werden. "Jede Äußerung zum Handelsstreit kann die Kurse weiter stark bewegen", sagt ein Marktteilnehmer.

Bei den DAX-Werten ist relativ wenig los. Während sich Continental um 1,1 Prozent erholen, geben Wirecard 2 Prozent ab, das sind schon die größten Ausschläge. Mehr Musik gibt es bei den Einzelwerten der zweiten und dritten Reihe.

Aurubis mit ersten Lichtblicken sehr fest - Telefonica Deutschland schwach

Bei den Unternehmen am deutschen Markt stehen unter anderem Aurubis im Blick. Die Zahlen sind zwar wie erwartet schwach ausgefallen. Allerdings sei im vierten Geschäftsquartal eine kleine Belebung zu erkennen, heißt es im Handel. Die Aktie gewinnt 5,6 Prozent.

Telefonica Deutschland geben dagegen um 2,9 Prozent nach. Das Unternehmen will wegen der anstehenden Investitionen die Dividende kürzen.

Hornbach optimistischer - Aktien gesucht

Hornbach Holding steigen im SDAX um 7,4 Prozent. "Das dritte Quartal ist extrem gut gelaufen", sagt ein Aktienhändler zur Anhebung der Ertragsprognose bei der Baumarktkette Hornbach. Das Plus auf der Ertragsseite stieg überproportional zum Umsatz. So verzehnfachte sich zum Beispiel das EBT auf 15 Millionen Euro.

Borussia Dortmund überwintert in der CL - Fast 10 Prozent Plus

An der Börse war man nicht davon überzeugt, dass es Borussia Dortmund in das Achtelfinale der Champions League schafft. Die Aktie brach im Tagesverlauf am Vortag daher um 5 Prozent ein. Doch mit Schützenhilfe von Barcelona und einem Sieg gegen Slavia Prag winken nun weitere Millioneneinnahmen aus der Königsklasse. Nun geht es um 9,6 Prozent nach oben.

Die Euromicron-Aktie bricht um 90 Prozent ein. Das Unternehmen ist überschuldet und wird deshalb ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragen. Verhandlungen über einen Überbrückungskredit oder andere Maßnahmen zur Sicherung der Finanzierung seien gescheitert, teilte das Unternehmen mit.

Aumann steigen um 9,8 Prozent auf 15,66 Euro. Hauck & Aufhäuser hat die Aktie mit einem Kursziel von 22 Euro auf die Kaufliste genommen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.681,05 0,25 9,27 22,64 Stoxx-50 3.328,96 0,18 6,03 20,61 DAX 13.138,08 0,52 67,36 24,43 MDAX 27.359,75 0,31 83,39 26,74 TecDAX 3.027,21 -0,03 -0,83 23,55 SDAX 12.270,96 0,63 77,27 29,04 FTSE 7.249,46 0,49 35,70 7,22 CAC 5.858,67 0,18 10,64 23,84 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,30 -0,01 -0,54 US-Zehnjahresrendite 1,83 -0,01 -0,85 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1082 -0,10% 1,1084 1,1094 -3,3% EUR/JPY 120,49 -0,17% 120,52 120,61 -4,2% EUR/CHF 1,0920 +0,00% 1,0920 1,0930 -3,0% EUR/GBP 0,8449 -0,06% 0,8443 0,8420 -6,1% USD/JPY 108,76 -0,04% 108,74 108,72 -0,8% GBP/USD 1,3115 -0,06% 1,3139 1,3175 +2,8% USD/CNH (Offshore) 7,0366 +0,12% 7,0365 7,0310 +2,4% Bitcoin BTC/USD 7.215,76 -0,25% 7.196,01 7.239,51 +94,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,94 59,24 -0,5% -0,30 +21,5% Brent/ICE 63,97 64,34 -0,6% -0,37 +15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.463,64 1.464,44 -0,1% -0,80 +14,1% Silber (Spot) 16,63 16,70 -0,4% -0,07 +7,3% Platin (Spot) 918,94 921,99 -0,3% -3,05 +15,4% Kupfer-Future 2,77 2,76 +0,4% +0,01 +4,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2019 03:34 ET (08:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.