BERLIN (Dow Jones)--Der Wachstumstrend bei Lithium-Ionen-Akkumulatoren hält weiter an. Zwischen Januar und September wurden rund 190 Millionen Akkus nach Deutschland importiert und 87 Millionen exportiert, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Zahlen weisen auch fürs Gesamtjahr auf eine Steigerung hin. 2018 wurden 202 Millionen Stück im Wert von 2,4 Milliarden Euro importiert und 97 Millionen Wert von 1,1 Milliarden Euro exportiert. Laut der Statistikbehörde waren Ein- und Ausfuhren im vergangenen Jahr damit fast viermal so hoch wie 2012. Hauptlieferant für Deutschland ist weiterhin China mit rund 40 Prozent der Importe.

Die EU-Kommission hat in dieser Woche umfangreiche Subventionen für die Fertigung von Akkus für Elektroautos in Europa genehmigt. Neben Deutschland planen nun auch Frankreich, Belgien, Finnland, Italien, Polen und Schweden den Aufbau einer heimischen Batteriezell-Fertigung finanziell zu fördern. Im Jahr 2018 produzierten in Deutschland 20 Unternehmen rund 48 Millionen Lithium-Ionen-, Nickel-Cadmium-, Nickel-Metallhydrid-, Lithium-Polyer-, Nickel-Eisen- und andere elektrische Akkumulatoren im Wert von 288 Millionen Euro. Lithium-Ionen-Akkus werden als Energiespeicher etwa in Elektrofahrzeugen, Smartphones oder Akkuschraubern eingesetzt.

December 11, 2019 03:36 ET (08:36 GMT)

