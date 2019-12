Wien (www.anleihencheck.de) - Nach deutlich engeren Credit-Risikoprämien in H1 2019 - EUR Investment Grade: -38 BP; EUR High-Yield: -135 BP - setzte sich diese Entwicklung - EUR IG: -10 BP; EUR HY: -29 BP - in H2 in einem schwächeren Ausmaß fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). ...

