Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat im ersten Monat ihres neuen Wertpapierkaufprogramms knapp 6 Mrd. EUR, etwa ein Viertel ihrer Gesamtkäufe, auf Unternehmensanleihen allokiert und damit den Markt überrascht, so die Analysten der DekaBank.An den Kreditmärkten sei dies auch grundsätzlich positiv aufgenommen worden, aber trotzdem seien die Risikoaufschläge von Kassa-Anleihen zuletzt nochmals ein Stück angestiegen. Der Wiedereinstieg der EZB hätte eigentlich nachgebende Risikoaufschläge in der Kasse erwarten lassen. Allerdings hätten viele Emittenten die gute Marktstimmung genutzt, um mit neuen und teils sehr großen Anleihen auf den Markt zu kommen. Zudem habe die EZB ihren Anteil an Primärmarktkäufen erhöht, den Sekundärmarkt also weniger gestützt als erwartet. Gleichzeitig hätten manche Marktteilnehmer begonnen, zum Jahresende Gewinne mitzunehmen. (Ausgabe Dezember 2019/Januar 2020) (11.12.2019/alc/a/a) ...

