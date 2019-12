Die NTT Corporation (NTT) und Microsoft Corp. gaben heute eine mehrjährige strategische Allianz bekannt, die darauf abzielt, sichere und zuverlässige Lösungen bereitzustellen, die Unternehmenskunden helfen, ihre digitalen Transformationen zu beschleunigen. Die Allianz wird NTTs erstklassige ICT-Infrastruktur, Managed Services und Cybersicherheitsexpertise mit Microsofts bewährter Cloud-Plattform und KI-Technologie zusammenführen. Zu den wichtigsten Initiativen der Allianz gehören die Schaffung einer Global Digital Fabric (globale digitale Struktur), die Entwicklung digitaler Unternehmenslösungen auf Basis von Microsoft Azure und die gemeinsame Innovation von Technologien der nächsten Generation im Bereich des Vollphotonik-Netzwerks und des Digital Twin Computing.

Satya Nadella, CEO, Microsoft (left), Jun Sawada, CEO, NTT (right) (Photo: Business Wire)

Als eine der weltweit größten globalen Organisationen im Bereich Technologie und Geschäftslösungen bietet NTT integrierte Dienstleistungen an, die digitale Unternehmensberatung und Managed Services für Cybersicherheit, Anwendungen, Cloud, Rechenzentren und globale Netzwerke in über 190 Ländern und Regionen umfassen. Im Rahmen der strategischen Allianz hat NTT Microsoft Azure als bevorzugte Cloud-Plattform für die Modernisierung seiner globalen IT-Infrastruktur und Kundenlösungen in den Bereichen Advanced Analytics für die Bedrohungsanalyse im Cybersicherheitsbereich und die Hybrid-IT-Managementplattform ausgewählt.

"NTT hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformationsinitiativen zu unterstützen, um so zu einer intelligenteren Welt beizutragen. Wir glauben, dass die Kombination der Microsoft Azure-Plattform mit den Funktionen für die vernetzte Infrastruktur und die Bereitstellung von Diensten von NTT diese Bemühungen beschleunigen wird. Darüber hinaus werden die Unternehmen bei IOWN zusammenarbeiten, einschließlich Bereichen wie dem Vollphotonik-Netzwerk und dem Digital Twin Computing", sagte Jun Sawada, President und CEO von NTT.

"Unsere strategische Allianz kombiniert die globale Infrastruktur- und Servicekompetenz von NTT mit der Leistungsfähigkeit von Azure", sagte Satya Nadella, CEO von Microsoft. "Gemeinsam werden wir neue Lösungen in den Bereichen KI, Cybersicherheit und hybride Cloud entwickeln, um Unternehmenskunden auf der ganzen Welt zu helfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen."

Zu den wichtigsten Initiativen der Allianz gehören:

1. Aufbau einer "Global Digital Fabric" (globale digitale Struktur)

Die Global Digital Fabric ist eine Kombination aus Microsoft Cloud und der weltweit vernetzten ICT-Infrastruktur von NTT. Sie vereint die Stärken beider Unternehmen in den Bereichen Produktivitätslösungen, Public Cloud, globale Rechenzentren und Netzwerkinfrastruktur. Ziel der Global Digital Fabric ist es, eine hochgradig nachhaltige, sichere und robuste Umgebung für Unternehmen zu schaffen, um ihre digitalen Ambitionen auf der ganzen Welt zu beschleunigen.

2. Entwicklung von digitalen Unternehmenslösungen

Die Allianz umfasst auch die Entwicklung digitaler Lösungen auf Basis von Microsoft Azure, die es Unternehmen ermöglichen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und vom Unternehmen bis zum Rand der Cloud sicherer zu arbeiten. Zu den wichtigsten Initiativen gehören Advanced Analytics für die Bedrohungsanalyse im Cybersicherheitsbereich, soziale Robotik mit relationaler KI für digitale Begleiter, digitale Arbeitsplatzlösungen sowie Wissensermittlung und -management.

3. Co-Innovation von Technologien der nächsten Generation

Die Allianz wird auch die Erforschung und Entwicklung von Vollphotonik-Netzwerken und Digital Twin Computing als Teil des NTT-Konzepts "Innovative Optical and Wireless Network" (Innovatives optisches und drahtloses Netzwerk, IOWN) untersuchen. Ziel ist es, eine natürlichere Interaktion zwischen Mensch, Natur und Technik zu ermöglichen und nachhaltiges Wachstum mit einer optischen Netzwerk- und Informationsverarbeitungsplattform der Zukunft zu unterstützen.

Darüber hinaus sind NTT und Microsoft bestrebt, die Leistungsfähigkeit der Technologie für eine nachhaltigere Zukunft zu nutzen. Die Unternehmen beabsichtigen, zusammenzuarbeiten und in innovative Projekte zu investieren, die Technologie nutzen, um auf den Nachhaltigkeitsinitiativen von NTT und den "AI for Earth"-Förderungen von Microsoft aufzubauen.

"NTT und Microsoft haben eine lange Tradition der Zusammenarbeit, und diese strategische Allianz wird unsere Partnerschaft weiter vertiefen. Wir teilen die gleiche Vision, Unternehmen und Gesellschaft mit intelligenten und sicheren Technologien für eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu stärken", sagte Jun Sawada, President und CEO von NTT.

Über NTT

NTT ist ein globaler Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen, der seinen Kunden hilft, das Wachstum zu beschleunigen und innovative digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Wir bieten digitale Unternehmensberatung, Technologie und Managed Services für Cybersicherheit, Anwendungen, Arbeitsplätze, Cloud, Rechenzentren und Netzwerke unterstützt durch unsere umfassende Branchenexpertise und Innovationskraft.

Als einer der fünf weltweit führenden IT-Dienstleister bieten unsere vielfältigen Teams Dienstleistungen in über 190 Ländern und Regionen an. Wir betreuen 85 der Fortune-Global-100-Unternehmen und Tausende von anderen Kunden und Communities.

Mit einer 120-jährigen Tradition in den Bereichen Service und soziale Verantwortung setzen wir uns für unsere Kunden und eine nachhaltige Welt ein.

Um weitere Informationen über NTT zu erhalten, besuchen Sie bitte www.global.ntt.

Über Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Cloud und eines intelligenten Edge. Der Auftrag des Unternehmens besteht darin, jeden Menschen und jedes Unternehmen auf dem Planeten in die Lage zu versetzen, mehr zu erreichen.

