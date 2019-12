Vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA zeigt sich Chinas Außenhandel weiterhin belastet. Die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gingen im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,1 % zurück. Es ist schon das vierte Minus in Folge. Wie sehr die gegenseitigen Zölle für die Rückgänge verantwortlich sind, zeigen die bilateralen Daten: So nahmen die Exporte in die USA um 12,5 % ab, die Importe aus den USA brachen sogar um 23,3 % ein. Das bilaterale Handelsvolumen verringerte ...

