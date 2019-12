Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Mologen +16,43% auf 0,163, davor 8 Tage im Minus (-85,86% Verlust von 0,99 auf 0,14), Wiener Privatbank 0% auf 7, davor 7 Tage ohne Veränderung , Philips-0,37% auf 42,59, davor 5 Tage im Plus (3,66% Zuwachs von 41,24 auf 42,75), Delivery Hero -0,26% auf 49,3, davor 5 Tage im Plus (2,98% Zuwachs von 48 auf 49,43), HelloFresh -1,12% auf 19,42, davor 5 Tage im Plus (11,46% Zuwachs von 17,62 auf 19,64), Hennes & Mauritz -1,24% auf 191,5, davor 5 Tage im Plus (6,32% Zuwachs von 182,38 auf 193,9), MTU Aero Engines -1,36% auf 261,2, davor 5 Tage im Plus (10,61% Zuwachs von 239,4 auf 264,8), Under Armour -0,16% auf 19,24, davor 4 Tage im Plus (6,41% Zuwachs von 18,11 auf 19,27), Manchester United -1,81% auf 16,3, davor 4 Tage im Plus (4,4% Zuwachs von ...

