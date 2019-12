BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hält eine deutsche Beteiligung am Klimaschutz in Osteuropa für nötig. "Es gibt nur ein Klima auf dieser Welt", sagte sie im RBB-Inforadio auf die Frage, wie sie deutschen Steuerzahlern erklären wolle, dass diese nun auch den Kohleausstieg in den Nachbarländern mitfinanzieren müssten. "Wenn wir das jetzt gemeinsam nicht schaffen, die Erhitzung der Erde zu stoppen, dann wird uns das alle treffen." Die Deutschen hätten in den vergangenen Sommern die zunehmenden Extremwettertage bemerkt. "Wenn wir jetzt nicht investieren, wird das in Zukunft sehr teuer werden." Alle EU-Mitglieder müssten nun ihren Beitrag leisten, sagte Schulze. "Alle müssen CO2 reduzieren."

Am heutigen Mittwoch um 14 Uhr stellt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europaparlament in Brüssel ihren "European Green Deal" vor. Beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag wird aber Widerstand aus Osteuropa erwartet. Kohleländer wie Polen und Tschechien lehnen höhere Anstrengungen ab.

Das Europaparlament hatte zuletzt den "Klimanotstand" ausgerufen und eine Verschärfung der Klimaschutzziele gefordert. Demnach sollen die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent statt wie bisher geplant nur um 40 Prozent gesenkt werden. Damit müssten alle Mitgliedsstaaten inklusive Deutschland ihre nationalen Ziele erneut anpassen. Die Autoindustrie lehnt diese Zielverschärfung ab.

